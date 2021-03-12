2399 /2999 元起，首发天玑 1100，vivo S9/e 今日开售：7.35mm 厚

IT之家3月12日消息 vivo 上周正式推出了全新的「轻薄自拍旗舰」 vivo S9。这款手机是 vivo 目前最薄的 5G 手机，售价为 2999 元（8GB+128GB），3299 元（12GB+256GB），将于 3 月 12 日 10 点全线开售。

vivo S9 采用 三星 6.44 英寸 90Hz 刷新率 AMOLED 水光屏，拥有全新配色「印象拾光」「子夜蓝」和「朝露白」等配色。

主打的影像方面，S9 采用前置双摄方案，包括 4400 万主摄（S5KGH1，1/2.65"，0.7μm，F2.0）和一颗 800 万像素 105° 超广角人像镜头（HI846，1/4"，F2.28），搭载精准的 AF 自动对焦功能；后置镜头则是 64MP 主摄（S5KGW3，1/1.97"，0.7μm，F1.79，OIS）+8MP 超广角（OV8856，1/4"，F2.2）+2MP 黑白（OV02B10，1/5"，F2.4）。

此外，vivo S9 还支持 AI 极夜模式以及 3D 五重超质感美颜、运动抓拍、黑光夜视等功能，拥有潮玩美拍玩法，例如短视频 VLOG、双重曝光 2.0（云合拍）、智能追焦化妆镜以及去摩尔纹等。

配置方面，vivo S9 首发联发科天玑 1100 芯片（采用 PoP 封装搭配独立 UFS），采用新款 128 层的三星 UFS 3.1 闪存，采用汇顶屏下指纹方案，支持 Wi-Fi 6，不过不支持双 5G 待机。

其他方面，vivo S9 运行基于安卓 11 的全新 OriginOS；通过了泰尔实验室 36 个月老化模型标准认证；配备超薄 VC 均热板，厚度减少 12.5%，整机散热面积提升 136%。

IT之家了解到，vivo 还推出了一款 vivo S9e，搭载联发科天玑 820 芯片，前后 2.5D 玻璃和平直中框的设计，90Hz 刷新率屏幕，前置 3200 万摄像头，后置 6400 万三摄，内置 4100mAh 电池，支持 33W 闪充，8+128GB 版本 2399 元，8+256GB 版本 2699 元。