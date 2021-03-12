bug 守恒定律再现：微软承认最新 Win10 更新会致使某些用户电脑蓝屏死机，正努力修复

IT之家3月12日消息 微软现在已确认 2021 年 3 月的累积更新对连接到某些打印机的电脑造成严重影像。此前有用户反馈称 Windows 10 KB5000802 更新使 PC 无休止的蓝屏死机。

IT之家了解到，几乎所有 Windows 10 版本都会受到影响，其中包括版本 20H2，v2004，v1909，甚至v1803/1809。在微软支持文档中，微软承认有多个蓝屏死机（BSoD）（即严重的系统崩溃）是由于 2021 年 3 月的更新引起的。

以下是受影响的 Windows 10 版本及其更新KB ID（内部版本号）的完整列表：

Windows 10版本1803-KB5000809（操作系统内部版本17134.2087）

Windows 10版本1809-KB5000822（操作系统内部版本17763.1817）

Windows 10版本1909-KB5000808（操作系统内部版本18363.1440）

Windows 10版本2004和20H2-KB5000802（操作系统内部版本19041.867和19042.867）。

微软指出，当用户在安装最新更新后尝试在某些应用中 APC_INDEX_MISMATCH 某些打印机时，可能会遇到蓝屏现象，他们正在研究这个问题。目前尚不清楚有多少用户受到影响，但是一些用户告诉我们，他们在京瓷理光和其他公司的打印机上遇到了这个问题。

这表明该 bug 并非某特定厂商或型号的打印机独有的问题，说明 Win10 最新更新可能与某些打印机驱动程序存在兼容性问题。

▲图源：WindowsLatest

目前并无太好的解决办法，用户如果遇到这个问题只能卸载更新并暂停更新直到微软找到问题所在并修复。因此，你可以打开控制面板>程序和功能>查看已安装的更新。选择更新，然后单击“卸载”，或者使用“命令提示符”。