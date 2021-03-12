OPPO 影像产品经理白浪：我们将成为第一个支持 B 站 10bit 视频的厂商

IT之家3月12日消息 昨日晚间，OPPO 正式推出了 Find 系列十年理想之作——OPPO Find X3 系列机型，售价 4499 元起。

新品发布结束后，OPPO Find 产品线总监党壮丽、OPPO 影像产品经理白浪、OPPO ID 设计师谢沛伶、OPPO 屏幕产品经理董乐麒接受了IT之家等媒体的采访，针对大家关注的问题进行了深度解析。

谈及色彩方面问题时，OPPO 影像产品经理白浪表示，他们在实现 10bit 时突破了很多的困难。无论是转码支持，还是其他支持，他们已经与成百上千家国内外 App 有做一些联系，并与微博打通了 10bit 视频，也“将成为第一个支持 B 站 10bit 视频的（厂商）”。

IT之家了解到， OPPO Find X3 系列是首款搭载全链路 10bit 色彩引擎的旗舰手机。相比于 8bit，全链路 10bit 色彩引擎可以实现 64 倍的色彩表现力，并且色彩的过渡更加细腻。

此前，OPPO 在未来科技大会 2020 上推出全链路色彩管理系统。该色彩管理系统首次实现了手机行业全链路 10bit 图片和视频拍摄的打通，包含全链路 10bit 和色彩管理两大技术核心。全链路 10bit 覆盖采集、编码、存储、解码、显示整条图像处理过程，在各环节均具备处理 10bit 数据能力。