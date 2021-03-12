Molex 莫仕公司公布全球 5G 状况调查结果：需要 “杀手级应用”

全球领先的连接器及电子解决方案提供商 Molex 莫仕公司公布了一项全球调查结果，该调查旨在对电信运营商的决策者进行调查，探讨 5G 的目前状况及其所带来的重大变革机会，以及该状况对 5G 部署进度和当前交付使用的挑战，以及对新兴业务前景的影响。总体而言，运营商持乐观态度：超过半数的受访者预计在 2 到 5 年内 5G 将为最终用户带来可观的竞争优势，而 47% 的受访者表示：用户正在看到或将在 1 年内看到 5G 的价值。

Molex 莫仕数据通信事业部总裁阿尔多 · 洛佩兹（Aldo Lopez）表示：“尽管面临不断挑战，但运营商报告称工作在稳步推进，5G 市场已接近拐点。”充分实现 5G 的潜力将改变多个行业和市场。这是一个漫长的游戏，需要整个软硬件和连接器公司生态系统之间的协作，以制定这些新型移动网络标准，这反过来又会加速用户采用 5G 网络。

Molex 莫仕于 2021 年 2 月委托维度调查公司（Dimensional Research）进行 5G 状况调查，调查对象包括 200 多名在网络运营商或移动虚拟网络运营商（MVNO）中担任工程设计、产品研发角色的合格对象。提出了各种 5G 问题，重点是按时间表推进工作和使用案例。超过半数的被调查者认为新冠疫情的影响延缓了 5G 部署，而超过三分之一的被调查者认为未来路线图的实施将被延迟。

其它关键发现包括：

92% 的运营商预计在 5 年内将实现 5G 业务目标：大型运营商报告称，将专注于开辟新的收入来源，同时支持开展现有业务，以降低运营成本并满足用户不断增长的需求（65%）

采用 5G 技术的消费类设备领域将首先创造丰厚新收入（43%），其次是工业和工业物联网领域（35%）和固话网无线接入领域（33%）

100% 的受访者报告了 5G 部署问题。最大 3 个挑战是频谱资源问题（41%）、缺乏消费者使用案例（31%）和法规监管（30%）

当被问及什么是在促使网络运营商实现其业务目标方面最重要的科技或行业变化时，受访者提到：5G 基础设施和网络设备成本的降低（41%）；底层技术方面的创新，包括半导体和传感器（31%）；出现需要 5G 连接的新型设备（26%）；以及持之以恒的政府监管（22%）。

在是否需要”杀手级应用 “来推广 5G 问题上做出不同决策

只有五分之三的调查参与者报告说，需要一个“杀手级应用程序”或变革性使用案例来推动 5G 的采用并带来大量的新业务收入。增强现实、游戏和智能家居应用在主要消费类设备中名列前茅，而机器人、物流和工厂是工业和工业物联网领域中领先的 5G 应用案例。

农村家庭的无线接入在主要的固话无线接入应用中名列前茅，占 53%，其次是城市和郊区家庭接入（45%）及远程和基础设施接入（41%）。此外，自动驾驶、车用无线通讯技术（V2X）和车辆远程信息处理在汽车行业的主要使用案例中名列前茅。而患者监控、可穿戴医疗设备和远程手术被确定为医疗市场的”杀手级应用 “。

按地区划分的用户受益时间表

只有 25% 的被调查者认为 5G 正在给消费者带来巨大的好处，但 99% 的被调查者预计 5 年内 5G 会带来巨大的好处。超过半数的受访者表示，日本和韩国的消费者已经认识到 5G 的显着效益。中国也继续受到关注，超过半数的受访者表示，消费者目前正在从中受益（24%）或预计在一年内受益（27%）。根据调查，对美国的期望是：消费者需要等待 2 到 5 年（75%）的时间才能在全美范围内看到 5G 带来的全面显着效益。

5G 科技及其拓扑结构已站稳脚跟

小蜂窝（48%）、毫米波（46%）和专用网络（46%）被确定为在实现 5G 优势方面发挥关键作用的前 3 位科技 / 拓扑资源。虽然受访者未在哪种技术首先影响用户这个问题上达成共识，但毫米波成为长期排名最前的技术，获得了 47% 的选票，其次是 sub-6 频段（27%）和低功耗广域网（26%）。

Molex 莫仕数据通信

Molex 莫仕以电信和数据通信行业数十年的创新和专业知识为基础，帮助业界简化关键的网络基础设施升级项目，同时借助高频通信和连接应对一系列技术挑战。该公司在信号完整性和光学波长管理、光学收发器及其连通性、射频（RF）技术和天线以及毫米波和微型连接器方面拥有成熟的专业知识。完整的产品设计、测试和制造能力延伸至 5G 生态系统，该生态系统由网络服务提供商、原始设备制造商和终端制造商，以及长期在汽车、消费类电子产品、企业、工业和医疗市场上拥有重要利益的相关方构成。