首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

OPPO 产品线总监党壮丽：30W 快充持续时间长，硬件的取舍并不代表体验取舍

2021/3/12 16:34:43 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家3月12日消息 OPPO 昨日正式发布了十年理想之作——Find X3 系列手机。该系列机型搭载高通骁龙 870/888 处理器，配备 10 亿色 E4 AMOLED 屏幕，搭载索尼 IMX766 5000 万像素双主摄以及 60 倍显微镜摄像头。

新品发布结束后，OPPO Find 产品线总监党壮丽等人接受了IT之家等媒体的采访，针对大家关注的问题一一进行了回复。

谈及 X3 系列手机使用 30W 无线充电的问题，OPPO Find 产品线总监党壮丽表示：“我们在充电上不仅仅是瞬时功率有多高，更重要的是在使用过程当中持续高速充电有多长时间，以及充电曲线的保持。所以在这一代产品上，我们用的是 30W，但是它高速充电保持了更长时间，它的充电效率做了提升。”

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列手机全系配备 Z 轴马达，相比于 X2 系列的 X 轴线性马达进行了降级。为此，党壮丽表示 Find X3 机型为了实现轻薄的外观而在硬件上进行了取舍，但是 “硬件的取舍并不代表体验取舍”，所以马达取舍上，OPPO 用了非常非常多软件，以及马达振动曲线的调整。她表示，“我们希望在一个有限硬件基础上，让软件体验做到最好。这是产品整体体验，包括外观、振动感。”

OPPO Find X3 标准版机身厚度仅为 8.26mm，支持 IP68 级别防水，整机重量 193g。除此之外，手机还搭载全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色，视频方面与 B 站进行合作，可以直接上传 10bit HDR 格式视频。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPOFind X3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用