苹果 AirPods Max 新固件 “3C39”解决续航问题：30 分钟不用就进入超低功耗模式

IT之家 3 月 13 日消息 AirPods Max 在 3 月 9 日更新固件 “3C39”之后，推特博主 Guilherme Rambo 对其进行了测试，测试显示本次固件更新有效地解决了 AirPods Max 的续航问题。

IT之家了解到，Guilherme Rambo 测试了 AirPods Max 在固件升级前后的电池消耗情况，看看 AirPods Max 在智能耳机套中时电池续航损失了多少。电池消耗是以半小时为间隔测量的。他的测试表明 AirPods Max 在固件更新之前损失了更多的电池电量。

IT之家了解到，固件升级后，30 分钟内没有使用 AirPods Max 就会进入超低功耗模式。在固件更新之前，AirPods Max 放入智能耳机套后会直接进入低功耗模式，并在 18 小时后进入超低功耗模式，不过苹果还没有更新支持文档来反映这种变化。

没有明确的方法可以像 iPhone 那样更新 AirPods Max 的固件，但是把 AirPods Max 连接到电源上，然后听几秒钟的音乐，再把它们连接到 iPhone 或 iPad 上，通常会强制更新 AirPods Max 固件。

用户可以通过以下步骤检查 AirPods Max 上的固件：