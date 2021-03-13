荷兰光刻机制造商 ASML 在台湾招聘 600 名工程师：为台积电提供服务

IT之家 3 月 13 日消息 据台湾时报报道，ASML 持续扩大在台营运，今年将在台湾招募 600 名工程师，预计到 2021 年底，ASML 在台湾的员工人数将超过 3400 人。

因业务扩展需求，光刻机制造商 ASML 宣布在台湾启动大规模招聘计划，将于 3 月 10 日起展开招聘活动，今年目标在台湾招募 600 位工程人才。ASML 为招聘活动特别打造“ASML 创新体验车”在全台各大校园巡回展示，通过 AR 互动体验等活动吸引年轻人目光。

该项目预计今年将使 ASML 在当地的员工人数增加到 3400 多人，其台湾分部目前有 2800 名员工，约占其全球员工总数的 10%。

ASML 公司将台积电视为其主要客户。ASML 公司表示，台湾分部是其在亚洲最大的服务中心，该公司在新北、新竹、台中和台南市设有客户服务中心，其中台南市分部负责运营 DUV 和 EUV 光刻技术培训中心。

IT之家了解到，ASML 是世界上唯一的 EUV 光刻机供应商，台积电就采用 ASML 的 EUV 光刻机制造 7nm 和 5nm 芯片。ASML 公司称，去年向全球客户出口了 31 台 EUV 机器，价值 53.5 亿美元（约合 349 亿元人民币）。