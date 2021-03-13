一加 9/9 Pro 获 3C 认证：全系标配 65W 快充 + 4500mAh 双电芯

IT之家 3 月 13 日消息 今日微博博主 @数码闲聊站 披露，一加 9 系列的两款机型已获国家 3C 认证，其透露出来的图片显示，一加 9 全系标配了 65W 快充和 4500mAh 双电芯方案。该博主还表示，一加 9 Pro 确定支持无线充电功能，但标准版暂时还不太清楚。

IT之家了解到，一加在今年将依然采用双旗舰的产品策略，推出一加 9、一加 9 Pro 两款产品。其中一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，尺寸为 70× 151 mm，镜头部分将包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

而一加 9 Pro（ LE2123 ）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（ 30 FPS）和 4K 视频（ 120 FPS ），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

另外值得一提的是，一加手机官方此前曾宣称，一加 9 系列国行版耗资亿元打造主摄 IMX789，全球首批支持 4K 120 帧视频拍摄，支持捕捉高达 687 亿种颜色的 12bit RAW 格式，可 “呈现电影般质感的画面”。同时一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦。一加 CEO 刘作虎称：“这是一加八年旗舰集大成之作，今年当之无愧的‘影像机皇’。”