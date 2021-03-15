5G 网络升级进行时：SA 建设超预期，少量 NSA 单模手机用户受影响

“现在如果把手机 5G 网络模式调到 NSA 模式下就无法连 5G，但去年是可以的。”来自安徽合肥的电信用户张林（化名）向搜狐科技描述了当地的 5G 网络变化。

5G SA 加速建设的浪潮之下，近日部分用户发现自己无法再连接 5G NSA 网络，关于 5G 组网模式 NSA 和 SA 的争论再次卷土重来。曾在 2019 年有专家表示，NSA 单模 5G 手机在未来十年内都能正常使用。

诸多疑问浮出水面——运营商是否存在关闭 NSA 网络的情况？运营商会为了升级 SA 而拆除 NSA 基站吗？购买单模 5G 手机的初代 5G 用户是被 “耍猴”了吗？

一位基站设备商的无线通信工程师告诉搜狐科技，NSA 升级为 SA 主要有两种方式。“一种是‘开双模’，在原来的 NSA 基础上再开通 SA，NSA 网络仍可继续使用；另外一种是 NSA 直接改为 SA，这种方式会使得单模手机用户无法再连接 5G 网络。”

“NSA 升级为 SA 并不意味着要拆除 NSA 基站，而关闭基站的说法也不太准确。”该人士强调，在建设好 5G 核心网的基础上，NSA 升级主要是体现在软件层面，基站侧改个数据配置就可以放开 SA 了，硬件基本没变动。

NSA 单模手机用户受影响？

1 月 15 日，安徽电信和安徽联通联合宣布成为全国第一个全部切换为 SA 网络的省份。这或许是张林无法再连接 5G NSA 的主要原因。

无独有偶，一位来自四川资阳的电信用户向媒体反映，自己只支持 NSA 的小米 9 Pro 5G 手机年初起便无法使用 5G 网络了。当地运营商回应称，从 2020 年 12 月 25 日起，四川省开始陆续从 NSA 网络全面切换为 SA 网络，对于用户因基站升级无法使用 5G 网络的情况，只能购买最新的 SA 网络 5G 手机。

运营商 NSA 撤站的声音更是不绝于耳，近日一份中国联通《关于 5G 服务 SA 网络部署通知》的文件更是在网络流传。文件显示，为加速推进与中国电信共建共享 5G SA 网络进度，要求各分公司于 6 月 30 日前完成 NSA 基站撤站工作。中国联通表示，该文件 “完全是谣言。”

TMT 分析师付亮告诉搜狐科技，现在运营商确实在逐渐关闭 NSA，（因为）SA 已经非常成熟了。“此前 2019 年买的 5G 手机主推 NSA，主要是因为当时行业对 SA 的预期也没这么快，毕竟手机更换周期也是 20 多个月。”关于运营商关闭 NSA 网络的话题，中国电信、中国移动向搜狐科技表示暂无回应。

2019 年 7 月，工信部宣布，自 2020 年 1 月 1 日起申请进网的 5G 终端，原则上应同时支持独立组网和非独立组网（SA 和 NSA）。这或许也暗示了 NSA 单模手机注定不会在历史舞台上停留过久。

“相关事件影响面比较小，独立组网是我们国家 5G 规划的基础。“通信专家张弛告诉搜狐科技。但通信行业内，这个问题确实有争论。“是不是对只有 NSA 的用户不太公平？这么快时间就用不着 5G 了？”

可以看出，诸如四川、安徽等省份采用的 SA 升级方式并非混合组网，NSA 网络未被保留意味着单模手机用户将受到比较大的影响。当然正如前文提到，在建设好 5G 核心网的基础上，NSA 升级 SA 主要体现在基站侧软件层面的操作，“运营商拆除 NSA 基站”的流言则不攻自破。

5G 进入 SA 时代

“2020 年全国新建的 5G 基站基本默认为 SA。”通信行业内部人士告诉搜狐科技，“2019 年初期建设的 NSA 大部分是在省会城市，占比非常小，估计也就 20%。2020 年县市建设直接上的 SA，很少有 NSA。”

虽然 NSA 并非假 5G，部分省份也为了保留 NSA 用户开通双模基站。按照目前的 SA 建设速度来看，使用 NSA 单模手机的用户极有可能面临着难以连接 5G 网络的风险。

5G 商用初期，上市的少量 NSA 单模手机机型主要有中兴天机 Axon 10 Pro 5G、vivo NEX 3 5G、iQOO Pro 5G、小米 9 Pro、三星 W20 5G、Galaxy Note10+5G、Galaxy-A90 5G 等。

通信知名观察家项立刚告诉搜狐科技，最早的 NSA 网络主要是在北上广深建设，其它省会只有少量基站，没有多少所谓的 “最早用户”一定需要坚持用 NSA。

去年 3 月，工信部发文称，要求加快 5G 网络建设部署，支持基础电信企业以 5G 独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模。工信部原部长苗圩也曾呼吁，只有 SA 的方式才能更进一步显现出 5G 的性能。

前不久，中国移动正式宣布，全国 40 余万 5G 基站已经全面升级 SA 能力，因此促进 5G 端网匹配、将 5G 用户全面向 SA 网络迁移成为 2021 年的重点任务。

“中国移动将从两个方面着手努力：一方面升存量，已推送升级支持 SA 终端量近 8000 万，具备可升级条件的存量终端 3 月份全部完成升级；另一方面扩新增，2021 年 3 月 1 日起，新上市终端默认打开 SA 功能，不允许设置 SA 开关。”

中国电信也在去年 11 月宣布覆盖全国 300 + 城市的 5G SA 正式规模商用，并表示全球最大 5G SA 组网正式投入使用。

NSA 难以发挥 5G 真正特长

SA 是发展的必然趋势。多位行业人士告诉搜狐科技，只有 SA 才能发挥 5G 的真正特长。

张弛表示，NSA 只是在接入网上做手脚，核心网还是 4G，相当于半个 5G。虽然手机上网速率提高了，但是连接密度和端口时延才能体现 5G 价值。“NSA 达不到每平方公里 100 万的连接密度，时延不能低至 5G 端口时延 1 毫秒。这意味着 NSA 不能支撑 1 万亿个设备上网，对时延极其敏感的远程操作也难以完成。“

此前在 2019 年的 SA 与 NSA 大辩论中，分为了两大阵营。纷争的大背景是，2019 年同时支持 SA 和 NSA 的基带芯片只有华为巴龙 5000，而高通 X50 仅支持 NSA。

以华为为代表的阵营表示，NSA 很快会被淘汰，SA 才是真 5G。而以小米、vivo 为代表的高通阵营则表示反对，雷军曾转发 “NSA 和 SA 都是真 5G，NSA 手机可长期使用”的辟谣微博。vivo 通信研究院总经理秦飞曾表示，NSA 单模 5G 手机同样也能正常使用。

回过头来看，NSA 与 SA 都被定调为 “真 5G”。“从长远来看独立组网绝对是对的，虽然成本高一点，包括 NSA 单模手机用户受影响也算是成长进步中的一些代价，但‘大方向我们走得没有错’。”张弛说。