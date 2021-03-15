AT&T 计划斥资 80 亿美元部署 C 波段 5G 服务，到 2023 年初覆盖 1 亿人

据 Mobile World Live 报道，AT&T 公布了斥资 80 亿美元以部署关键的 C 波段（3.7GHz 至 4.2GHz）频谱的计划，并提高了对 HBO Max 流媒体服务的用户目标。

在一场分析师会议上，高管们指出通过在最近的拍卖中以 274 亿美元获取 80MHz 的 C 波段频谱，AT&T 的中频资源几乎翻了一番。

AT&T 首席执行官杰夫 · 麦克尔弗莱（Jeff McElfresh）表示，频谱的部署将在今年晚些时候开始，“当它变得可用”。该运营商预计，到 2022 年底将以 C 波段频谱覆盖 7000 万至 7500 万人，到 2023 年初这一数字将超过 1 亿。

它计划在部署上花费 60 亿至 80 亿美元，其中大部分预计将在 2022 年至 2024 年投入。

其竞争对手 Verizon 前不久表示，希望在 12 个月内（以 C 波段频谱）覆盖 1 亿用户。

AT&T 计划在今年将 HBO Max 的视频流媒体服务拓展到美国地区以外的 60 个新市场，华纳传媒（WarnerMedia）首席执行官贾森 · 基拉尔（Jason Kilar）解释说。

他表示，AT&T 现在预计，HBO Max 的订阅者到 2025 年将达到 1.2 亿至 1.5 亿，高于此前 7500 万至 9000 万的目标。

基拉尔还补充说，其新系列的高端用户不包括英国、德国、意大利和澳大利亚等几个关键市场的预期用户，并表示这些市场提供了额外的增长空间。