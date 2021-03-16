苹果更新 42 天之后，微信安卓内测版 8.0.2 版本终于到来

IT之家 3 月 16 日消息 苹果更新 42 天之后，安卓平台的小伙伴今日也终于迎来了微信内测版的 8.0.2 版本更新。虽然苹果 iOS/iPad OS 已于 2 月 2 日就推送了该版本更新，但仅仅是版本号不同，相关更新内容安卓也已经适配。

按照惯例，微信官方仅透露他们解决了一些已知问题，但仍没有公布任何变动。有IT之家网友反馈称，安卓版本的微信新增加主页 shortcuts 特性，但并不知晓是否为新版特性，这里也欢迎各位小伙伴将你所发现的新功能投递过来~

微信团队称，从开发者角度来看，新版微信进行了以下更新，但与用户关系不大：

小程序

video 组件相关优化 需关注地理位置等授权是否正常 需关注临时文件相关功能是否正常 需关注文件存储空间限制相关是否正常 live-pusher 组件相关 bugfix，需关注麦克风相关功能是否正常 蓝牙相关 bugfix，需关注蓝牙扫描相关功能是否正常 部分重构 WebGL 组件，需关注 WebGL 组件渲染是否正常

小游戏

（重要）灰度期间尝试支持 etc2 和 astc 压缩格式，需关注游戏渲染是否正常 优化 uniformMatrix 效率，需关注游戏运行性能 部分重构渲染组件，需关注 Touch 事件等是否正常

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