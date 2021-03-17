科普中国：建议手机充电先插电源后插手机

IT之家 3 月 17 日消息 中国科学技术协会官方微信公众号 “科普中国”昨天发文为大家科普了正确的手机充电 “姿势”，并建议给手机充电时先用充电器插电源，然后插手机。

文章首先科普了名为 “电涌”的知识，电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压。也称瞬间脉冲电压，它是电路中出现的一种短暂电流，持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。当我们的电器接触排插时出现的火花，这就是电涌，也因此市面上出现了一大批的抗电涌排插。假如你使用的是抗电涌排插，在给手机充电时，数据线先插电源还是先插手机都没有什么影响。如果你使用的是普通的排插，那就要看你的充电器是原装还是非原装的。

用原装充电器时，数据线先插电源还是手机基本上不受什么影响；非原装的充电器的结果就不太一样了，数据线先插手机的瞬间，会产生比较大的电压脉冲，这可能会给手机带来危害。

所以在给手机充电时，不管什么排插或充电器，数据线先插电源都没有产生脉冲电压，相对来说更加的安全。同样的逻辑，手机充满电后，也要先将数据线从手机上拔掉，因为在拔充电器的瞬间，充电器容易产生反向瞬间电流，如果此时不先将数据线从手机上拔下，也可能伤害到手机。

因此，IT之家小伙伴在给手机充电时一定要记住 : 充电时，先插电源后插手机；充满后，先拔手机后拔电源。