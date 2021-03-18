特斯拉 Autopilot 又惹事：Model Y 撞上调查车祸的停泊警车

北京时间 3 月 18 日凌晨消息，据报道，美国纯电车制造商特斯拉是全世界部署自动驾驶技术最积极的厂商，但一些围绕 Autopilot 系统的车祸也引发了美国政府的调查。3 月 17 日早间，一辆处于 Autopilot 模式的特斯拉 Model Y 电动车，在密歇根州撞上了一辆停靠的警车，所幸无人伤亡。

Autopilot 是特斯拉装备的辅助驾驶系统，未来准备逐步升级为完全自动驾驶系统。但这一系统让许多司机产生了特斯拉电动车能够 “自动驾驶”的误导和争议。

停靠的警车

根据密歇根州警方在 Twitter 宣布的消息，当地时间 17 日凌晨 1 点 12 分，警方正在路边调查一次野鹿和车辆撞击的车祸。当时警车停泊在公路右侧车道，双闪灯亮。然而想不到的是，一辆 Model Y 撞击了这辆警车。

在过去几年里，特斯拉电动车（尤其是处于 Autopilot 模式的车辆）发生了一系列车祸，引发了美国 “全美公路交通安全管理局”（下称 “公路局”）的调查。而此次特斯拉电动车再次发生和 Autopilot 有关的车祸，这也是上周事故之后，特斯拉电动车在密歇根州发生的又一次车祸。

警方表示，事故中没有造成人员伤亡，特斯拉 Model Y 上的 22 岁驾驶者也没有受伤。这名驾驶者未能够绕开警车，而且此人驾驶执照处于终止状态。驾驶者对警方证实，车辆当时处于 Autopilot 模式。

据悉，事故发生的准确地点是密歇根州的 Eaton 县，位于底特律市西北 160 公里位置。

上周的事故

目前，联邦公路局尚未对这一车祸表态，特斯拉方面尚未发表评论。之前，公路局已经对特斯拉公司涉及到 Autopilot 的十多次车祸展开了调查。Autopilot 涉及到自动驾驶技术的逐步部署，因此引发了政府监管高度关注。

就在上周，一辆特斯拉电动车在底特律和一辆拖车撞击，公路局已经展开了调查。在周二，底特律警方表示，各种迹象表明，车祸发生时这辆特斯拉电动车并未开启 Autopilot 驾驶模式。警方称，驾驶者陈述以及视频信息显示，车辆是在碰撞发生之前才采取了紧急避让措施。不过，公路局和底特律警方尚未详细调查特斯拉电动车的行车数据。

自动驾驶

Autopilot 是特斯拉配置的自动驾驶功能，不过目前的技术水平停留在 “辅助驾驶系统”阶段。特斯拉已经推出了更高级的完全自动驾驶功能，属于定价一万美元的选配功能。

无论是 Autopilot 还是完全自动驾驶，特斯拉都要求司机掌握方向盘，否则车辆安全无从保证。据悉，一些购买了完全自动驾驶功能包的车主最近已经获得了测试版配置，可以在还存在产品瑕疵的情况下提前体验一把自动驾驶功能。

特斯拉官网强调称，Autopilot 以及完全自动驾驶系统可以操控车辆的方方面面，但是仍然需要司机 “活跃的监督”。

系列车祸

对于上周发生的车祸，调查人员尚未得出是否和 Autopilot、完全自动驾驶及其测试版有关的正式结论。不过在过去的多次车祸中，处于 Autopilot 模式的特斯拉车辆曾经和原地静止的物体或者车辆相撞，包括拖车和消防车。

在 2019 年 3 月 1 日发生的一宗 Model 3 车祸中，美国佛罗里达州 50 岁的居民邦纳（Jeremy Beren Banner）不幸丧生。当时这辆车追尾了一辆大型拖车，Model 3 的车顶被掀掉。

更早在 2016 年，美国车主布朗（Joshua Brown）驾驶的特斯拉 Model S 和一辆拖车相撞，车主丧生，当时车辆处于 Autopilot 模式。这一车祸发生后，特斯拉公司的 Autopilot 便进入了政府监管部门的 “雷达”。

最近，专门负责调查各种交通事故的 “全美运输安全委员会”呼吁从联邦政府层面上，对自动驾驶系统制定出明确的监管规定。该委员会也指出，特斯拉公司对于自动驾驶系统的做法，是必须提升安全要求和监管规定的原因之一。