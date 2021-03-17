Political：FTC 八年前就查明谷歌搜索垄断证据，却选择放虎归山

北京时间 3 月 17 日早间消息，据报道，美国四大科技巨头（Facebook、亚马逊、谷歌和苹果）的垄断行为长期以来饱受指摘，美国、欧洲等地正展开一轮轮调查或诉讼。然而最新信息显示，美国联邦政府反垄断调查人员八年前就发现了谷歌垄断移动搜索的各种证据，然而高层迟迟没有把谷歌送上法庭，也错失了一个整顿谷歌、保障市场竞争的好机会。

美国联邦政府打击反垄断的主要有两个机构：联邦贸易委员会（FTC）和美国司法部。媒体最近获得了几百页的 FTC 未公开内部文件，这也是 FTC 八年前对谷歌进行反垄断调查的结果。文件内容显示，FTC 的委员没有理睬支持谷歌垄断搜索行业的证据，甚至拒绝了调查人员有关尽早起诉谷歌公司的建议。

在 FTC 对谷歌展开调查大约十年后，美国司法部和多州检方目前已经对谷歌提出多个反垄断诉讼，其中包括智能手机领域的移动搜索合作。

根据这些合作协议，谷歌搜索几乎成为美国市场每一部智能手机的默认搜索，这种排他性延续多年，给谷歌带来了巨大的竞争优势。

在去年十月对谷歌的反垄断诉讼中，司法部指控称，单是对其中一家硬件合作伙伴苹果，谷歌每年就支付了 120 亿美元的费用，让谷歌搜索成为苹果旗下智能手机、平板电脑和 Safari 浏览器的默认搜索。

这些 FTC 文件显示，当时的美国反垄断监管部门错失了一个约束谷歌的机会，当时市面上还存在谷歌搜索的强劲对手。八年之后，谷歌已经是网页或者移动搜索两大领域的统治者。即便是目前的反垄断诉讼获胜，检方或者监管机构已经很难采取市场补救措施。

小布什政府时期的 FTC 主席科瓦奇（William Kovacic）在阅读了这些文件之后表示，在许多专家和监管者看来是谷歌明显违反反垄断法的行为，却被 FTC 高管们忽视了。

在周二的一篇官方博文中，谷歌引述了这些文件中 FTC 经济学家的言论，即谷歌赢得移动搜索市场是因为消费者喜欢用，而不是各种排他性合作。

根据其中的一份 FTC 未披露文件，谷歌一名高管在给首席执行官的电子邮件中吹嘘，依靠和智能手机厂商和电信运营商的排他性合作，谷歌已经拥有了整个美国移动搜索市场。

一系列的合作使得谷歌搜索成为美国 86% 智能手机的默认搜索。谷歌也承认向运营商支付了不菲的费用，从而把雅虎搜索、微软必应等竞争对手排除在用户手机之外。

FTC 的律师们通过调查认定，谷歌排挤移动搜索竞争对手，违反了美国反垄断法律。他们建议 FTC 提出诉讼，并寻求和谷歌达成和解，内容是对搜索业务进行调整。然而 FTC 的一些经济学家采取了对谷歌更加正面的观点，认为移动搜索在整个搜索市场的份额很小，没有必要起诉谷歌。

据透露，在计算谷歌网页搜索份额时，FTC 的经济学家采用了市场研究公司 Comscore 的数据，但是谷歌自己的高管都承认，这家公司的数据低估了谷歌的份额地位。

FTC 也给出了错误的观点，即 “定向广告”（即用户的网页浏览历史或者其他行为特点投放个性化广告）的市场增长前景有限。

据报道，2012 年，FTC 开始对谷歌搜索产品展开反垄断调查，但是该机构从未证实调查了谷歌和其他厂商的排他性合作。FTC 一名委员在调查结束后曾表示查看了排他性合作协议，但是没有发现问题。

然而真实情况是：18 名 FTC 的律师和工作人员告知高层，谷歌已经垄断了全球 97% 的移动搜索市场份额，谷歌正是依靠和手机厂商的排他性合作获得了美国市场的 86% 份额。

这些内部文件表明联邦监管机构过去对于科技公司的垄断行为太过于宽松，不过现在态度已经发生了变化。除了司法部对谷歌在网页搜索和网络广告领域的垄断提出诉讼之外，FTC 也已经对 Facebook 提出了诉讼。另外，文件中披露的失误，也有助于 FTC 在今天更好的对 Facebook、亚马逊等公司展开反垄断调查和诉讼。