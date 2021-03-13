刘作虎：今年一加 9/Pro 系列不会送测 DXOMARK

IT之家 3 月 13 日消息 OnePlus 9 系列新品发布会将于 3 月 24 日 14:00 在上海东方体育中心召开，一加 9 和一加 9 Pro 都会搭载哈苏手机影像系统。

今天，DXOMARK 中文微博开始翻出一加 8T 手机的自拍评测，得分为 82 分，评测五点摘要包括 : 静止图像和视频中曝光准确；在户外和室内条件下，静态图像和视频中的噪点都管理得很好；散景效果很好；户外视频中的白平衡准确；视频和静止图像中的动态范围有限，因此明亮和黑暗区域都会出现一些剪切。

DXOMARK 的动作引得一些网友纷纷 @一加手机或者一加 [email protected]刘作虎，今天下午，刘作虎微博简短回应，今年一加 9 系列不会送测 DXO。

IT之家了解到，近期一加科技宣布将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为 “一加影像年”。

据悉，一加亿元打造 IMX789 传感器。这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。

此外，一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦，并能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色。