黑鲨 4 外观首曝：居中超微孔 OLED、升降肩键、侧边指纹

IT之家3月18日消息 黑鲨 4 系列游戏手机新作已官宣将于 3 月 23 日举行发布，今日还预热将配备升降式实体肩键。今日晚间，B 站一位 UP 主提前泄露了黑鲨 4 游戏手机的真机外观，数码博主 @数码闲聊站 也佐证该机即为黑鲨 4 游戏手机，这也该机的首次真机亮相。

从视频截图来看，黑鲨 4 配备超微孔 OLED 直屏，背面是横向的后置三摄镜头模组，配备升降式物理肩键，采用侧边指纹解锁方案。

爆料消息称，本次发布大杯和超大杯的黑鲨 4 、黑鲨 4 Pro。黑鲨 4 Pro 搭载 6.67 英寸高素质 1080p 分辨率屏幕，另外全系标配 4500mAh 电池，支持 120W 快充，充电时间小于 15 分钟。

IT之家了解到，2 月上旬，型号为 PRS-A0 黑鲨手机现身工信部。曝光的真机图显示，这款黑鲨新机外观变动极大，特别是背面摄像头区域，采用了横排设计。

此外，型号为 SHARK KSR-A0 的黑鲨 5G 手机已于 1 月 21 日通过 3C 认证，同样配备型号为 MDY-12-ED 的电源适配器。这款电源适配器支持 5Vdc/3A 或 9Vdc/3A 或 11Vdc/6A MAX 或 20Vdc, 6A MAX 输出。