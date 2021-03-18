Facebook 正在研发新型智能手环：用来控制 AR 眼镜

北京时间 3 月 18 日晚间消息，据报道，Facebook 今日公布了关于一款智能手环的设想，这款智能手环可以控制 Facebook 即将推出的增强现实（AR）眼镜。这也是 Facebook 在下一代计算领域与苹果公司展开竞争的最新举措。

这款智能手环，可以通过传感器来接收手腕上的电动神经信号，来解释复杂的手部动作。因此，它将允许佩戴者通过微妙的手指动作，与通过 AR 眼镜投射的虚拟世界互动。从长远来看，Facebook 希望这项技术能允许佩戴者移动或操纵，覆盖在现实世界上的虚拟物体，例如在虚拟键盘上打字。

Facebook 首席技术官（CTO）迈克 · 施罗普费尔（Mike Schroepfer）表示：“AR 领域最棘手的问题之一就是输入。从穿孔卡片到键盘，再到鼠标，再到触摸屏，新的计算平台都是由人们如何与它们互动来定义的。”

多年来，Facebook 一直在研发其第一副智能眼镜。创始人马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）相信，到本世纪末，智能眼镜将无处不在。据悉，Facebook 今年晚些时候将推出一款初步的 AR 眼镜，尽管功能相对有限。

施罗普费尔拒绝透露这款设想的智能手环的上市时间，但他表示，研究人员对未来几年解决这些技术问题的能力感到兴奋。

在此之前，苹果和谷歌旗下 Fitbit 等科技公司已经推出了智能手表和智能手环等产品，以追踪佩戴者的健康状况，并接收智能手机通知。但 Facebook 是第一家提议，使用这种智能手环作为 AR 和虚拟现实（VR）输入系统的大型科技公司。

虽然一些 VR 和 AR 系统的设计者，已经提出了一系列控制智能头戴式设备的方法，从视频游戏式控制器到铃声，甚至语音命令。但 Facebook 表示，该公司设想的系统更好，因为智能手环使用起来更舒适、更直观，而语音命令可能会被背景噪音扭曲，或者被其他人无意中听到。

“机器学习”将允许这项技术通过监控用户的行为来适应每个用户，以便更好地预测他们未来想要做什么。Facebook 现实实验室（Reality Labs）的研究科学经理坦尼娅 · 容克（Tanya Jonker）表示：“这套系统可以了解你的位置和关键物体的一些信息，比如你的跑鞋或活动识别。”

该实验室由研究人员和工程师组成，负责 Facebook 的 AR 和 VR 工作。容克说：“它能了解到，在过去，当你穿着鞋子离开家时，你经常会启动音乐 App。然后，它就会问你，是否想播放你的音乐，你只需点击一下即可确认。”

长期以来，Facebook 一直表示，该公司在 AR 方面的努力符合其核心使命，即丰富用户的社交体验。与此同时，Facebook 继续将收入多元化，不再局限于广告。2020 年，包括其广受欢迎的 Oculus VR 头盔在内的 “非广告收入”超过 18 亿美元，同比增长 72%。

但开发可穿戴设备，意味着 Facebook 在打造智能手机之后的下一代计算平台方面，与苹果公司展开进一步的竞争。

除了在即时消息（messaging）市场与 Facebook 竞争，有消息称，苹果明年将推出一款 VR/AR 头显。这将是一款昂贵的小众产品，主要为了将来更主流的 “AR 眼镜”做铺垫，而后者需要更长时间才能开发出来。

Facebook 现实实验室（Reality Labs）的研究科学经理尼古拉斯 · 科隆尼斯（Nicholas Colonnese）表示，Facebook 还制造了 “十几个原型”智能手环，通过预先编程的振动，将信息传递给佩戴者。

除了技术方面的问题，Facebook 智能眼镜还可能引发隐私问题。但 Facebook 表示，正在鼓励研究人员在同行评议的期刊上发表其研究成果，并举办伦理研讨会。