外媒：vivo X60 国际版将支持像素位移超采样拍摄，3 月 22 日发布

IT之家 3 月 20 日消息 vivo X60 系列手机于 2020 年末在国内发布，手机搭载三星 Exynos 1080 处理器，配备第二代微云台稳定器以及蔡司光学镜头，售价 3498 元起。

根据外媒 GSMArena 消息，有产业链人士曝光，这款手机的国际版 X60 trio 有望配备相机上才具备的像素位移超采样拍摄技术，能够获得更高的画面解析度。

目前 vivo X60 系列手机已经发布，但均未能提供像素位移功能。考虑到这款手机的 “微云台” 具备与单反、微单相机类似的 5 轴防抖功能，因此从理论上能够实现像素位移拍摄功能。

IT之家了解到，目前富士、索尼、宾得等多种相机均支持 CMOS 防抖功能，可以实现像素位移，拍摄四张照片合成一张高解析度的照片。由于目前广泛采用的拜耳阵列传感器以四个像素为一组排列，因此将传感器位移 3 次便可使得每个像素获得 RGB 三种颜色的信息，合成高分辨率图像。

这项技术由于对操作精度要求十分高，因此需要将设备固定在三脚架上进行拍摄，目前尚不清楚 vivo 能否实现手持像素位移拍摄，不过该功能如果仅仅支持三脚架拍摄，也意味着很大的突破。

外媒还表示，vivo X60、X60 Pro、X60 Pro+ 三款手机的国际版均会支持像素位移功能，并且拍摄 8 张照片进行合成。除此之外，vivo X60 国际版预计会配备不同的处理器，将三星 Exynos 1080 替换为高通骁龙 870。

IT之家了解到，vivo 将于 3 月 22 日在海外召开发布会，发布 X60 系列国际版手机。