再见 iOS 9 ，WhatsApp 将不再支持苹果 iPhone 4s

IT之家3月21日消息 外媒 9to5 Mac 报道，流行的即时通讯应用 WhatsApp 近期更新，这将影响到一些仍然使用旧手机的用户。该应用最新版本已经放弃对 iOS 9 的支持，这意味着它将不再适用于 iPhone 4s 手机。

IT之家获悉，WhatsApp for iPhone 升级到 2.21.50 版本，目前已经可以在 App Store 上使用，该应用需要 iOS 10 或更高版本才能运行。由于 iPhone 4s 无法更新到 iOS 10，因此仍然拥有这些 iPhone 的用户将无法再使用该应用。

根据 WhatsApp 官网发布的一篇新的支持文章，以下是安装该应用的新要求。

运行操作系统 4.0.3 及更新的 Android 系统。

运行 iOS 10 及更新版本的 iPhone。

运行 KaiOS 2.5.1 更新版本的手机，包括 JioPhone 和 JioPhone 2。

该应用上一次更新取消对旧手机的支持是在 2020 年 2 月，其版本放弃了对 iOS 8 的支持。然而，由于 iPhone 4 与 iOS 7 停止更新，iPhone 4s 用户仍然可以更新到 iOS 9 以继续使用 WhatsApp。现在这已经不可能了。

如果你还在不支持的设备上使用 WhatsApp，建议你在该应用完全停止工作之前导出所有的聊天记录。