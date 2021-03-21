首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone应用推荐

再见 iOS 9 ，WhatsApp 将不再支持苹果 iPhone 4s

2021/3/21 10:20:54 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家3月21日消息 外媒 9to5 Mac 报道，流行的即时通讯应用 WhatsApp 近期更新，这将影响到一些仍然使用旧手机的用户。该应用最新版本已经放弃对 iOS 9 的支持，这意味着它将不再适用于 iPhone 4s 手机。

IT之家获悉，WhatsApp for iPhone 升级到 2.21.50 版本，目前已经可以在 App Store 上使用，该应用需要 iOS 10 或更高版本才能运行。由于 iPhone 4s 无法更新到 iOS 10，因此仍然拥有这些 iPhone 的用户将无法再使用该应用。

根据 WhatsApp 官网发布的一篇新的支持文章，以下是安装该应用的新要求。

  • 运行操作系统 4.0.3 及更新的 Android 系统。

  • 运行 iOS 10 及更新版本的 iPhone。

  • 运行 KaiOS 2.5.1 更新版本的手机，包括 JioPhone 和 JioPhone 2。

该应用上一次更新取消对旧手机的支持是在 2020 年 2 月，其版本放弃了对 iOS 8 的支持。然而，由于 iPhone 4 与 iOS 7 停止更新，iPhone 4s 用户仍然可以更新到 iOS 9 以继续使用 WhatsApp。现在这已经不可能了。

如果你还在不支持的设备上使用 WhatsApp，建议你在该应用完全停止工作之前导出所有的聊天记录。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：WhatsAppiOS 9

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用