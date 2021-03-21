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加密货币交易所 Coinbase 将直接上市计划延迟至 4 月，估值 676 亿美元

2021/3/21 12:36:07 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：信鸽
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3 月 21 日消息，据国外媒体报道，据知情人士透露，美国加密货币交易所 Coinbase Global 将直接上市从本月推迟到 4 月。

Coinbase 成立于 2012 年，总部位于美国，它拥有正规的运营执照，能为机构和专业人士提供比特币、以太坊等加密资产的交易。该交易所原本打算在本月直接上市，但计划已经流产，目前正计划在 4 月上市。

Coinbase 支持者本周登记注册了多达 1.149 亿股股票，计划在上市后交易。对于采用直接上市方式的企业，投资者可以在上市后立刻出售股票，而不必等到限售期结束。如果采用 IPO 方式，则通常会有长达 6 个月的禁售期。

周三提交的监管文件显示，包括 Andreessen Horowitz 和 Union Square Ventures 在内的投资公司，以及 Coinbase CEO 布莱恩 · 阿姆斯特朗（Brian Armstrong）和联合创始人弗雷德 · 厄萨姆（Fred Ehrsam）都登记了待售股票。

Coinbase 的最新财务报表显示，该公司正在赚钱，这使其在公开上市时与许多其他初创公司不同。Coinbase 去年从亏损转为盈利 3.22 亿美元，净收入翻了一番多，达到 11.4 亿美元。

Coinbase 今年在私有市场交易的价格区间为 200 至 375.01 美元，1 月至 3 月 15 日的加权平均值为 343.58 美元。按照截至周一的总流通股本计算，该公司的对应估值为 676 亿美元

这将成为纳斯达克的第一笔大型直接上市交易。

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关键词：​Coinbase加密货币

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