2020 年近 7 万人立 “微信遗嘱”，90 后最关注支付宝 / 微信 / QQ / 游戏账号等虚拟财产

IT之家3月22日消息 “00后”也开始立遗嘱了？没错。

据法制日报、北京商报等报道，中华遗嘱库近日向社会发布的《2020 中华遗嘱库白皮书》，大众对遗嘱的接受度正在逐步上升，越来越多的年轻人提前立遗嘱做好财产规划，从 2017 年到 2020 年，“80 后”订立遗嘱总人数在四年间翻了将近 7 倍，甚至有 “00 后”已开始立遗嘱。与此同时，“微信遗嘱”等新形式受到年轻人的青睐，不过，相关人士也提醒，“微信遗嘱”并不具备法律效力，涉及财产分配的内容仍须订立合法遗嘱，在使用过程中，也要注意保护个人信息安全。

自新冠疫情暴发以来，中华遗嘱库上线了 “微信遗嘱”小程序留言功能。根据《白皮书》，在 2020 年，中华遗嘱库一共收到将近 7 万份 “微信遗嘱”。在疫情最严重时，也就是 2020 年 2 月至 3 月，公众留下 “微信遗嘱”的数量最多，最高峰时一天收到上千份。数据显示，留下 “微信遗嘱”的人群中，年龄集中在 20-30 岁之间，占比 38.7%，其次是 20 岁以下的人群，占比 27.4%，该人群中有不少是在读学生。

据了解，通过 “微信遗嘱”功能，用户可以在小程序创建 3000 字以内的留言，并上传图片或录制视频、音频。创建留言后，用户需要输入自己的姓名、性别等基本信息，再选择发送方式和递送日期。此后，用户还可以通过小程序更改或者删除留言内容和个人数据。

不过需要注意的是，“微信遗嘱”界面有提示文字显示 “本留言不构成法律意义上的遗嘱”。相关留言由中华遗嘱库保管和传递给指定的收件人。

IT之家获悉，据《白皮书》统计，“微信遗嘱”涉及内容中，34.41% 为对爱人和家人的祝福、祈祷，32.72% 为向爱人、配偶表白，19.66% 为人生经历和未来展望，11.38% 为对自己或亲友的鼓励语，4.83% 为立遗嘱的原因和想法。

“微信遗嘱”是否具备法律效力？

中华遗嘱库管委会主任陈凯表示：“民法典继承编对遗嘱的形式有严格的要求，法律规定的遗嘱形式有自书遗嘱、代书遗嘱、录音录像遗嘱、公证遗嘱、口头遗嘱和打印遗嘱。但是，‘微信遗嘱’不符合这些规定，因此‘微信遗嘱’仅适用于处理非财产性的事务，例如传递关爱或者叮嘱某些个人事务。中华遗嘱库开通该功能的目的在于，让大家通过这种更加温馨的方式传递情感。”

从 “90 后”分配财产的内容可以看到，超过 81% 立遗嘱的 “90 后”处理的是银行存款，超过 71% 涉及到房产。陈凯说：“‘90 后’的遗嘱中，‘虚拟财产’的纳入和安排成为突出的特征。支付宝、微信、QQ、游戏账号等虚拟财产是‘90 后’遗嘱中常见的财产类型，其次是证券基金。”

另有律师表示，对于支付宝、微信上的钱款，本质上与银行存款无异，公众在设立遗嘱安排时要注意款项的查明和分割，由于支付宝、微信余额存在特殊形式，可以采取由一人继承，其他继承人获得折价款。

此外，对于 QQ、微信、微博等社交媒体账号，目前国内这些软件用户协议中基本都标明用户完成注册登记后只有使用权，所有权归属于运营商，这也就意味着，用户无法通过遗赠、继承、租赁、受让等方式转移这些账号，无法作为遗产写进遗嘱。在实践中，这些账户非注册者本人操作可能导致账号被冻结，一旦出现争议，则难以获得运营商配合。

律师提醒，如果有条件还是尽量选择具有法律效力的方式，以《民法典》中明文规定的遗嘱形式进行个人遗嘱的订立，减少遗嘱无效的法律风险。