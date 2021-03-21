苹果 iPhone 12 Pro Max 拍摄：我被这群学生镜头下的武汉生活暖到了

“Shot on iPhone”是苹果在 2015 年推出的一个关于拍照的电视广告营销活动，六年来，随着 iPhone 拍照技术不断进化，作品越来越多，透过 iPhone 的镜头记录生活和世界，也逐渐被注入了深厚的文化基因。

并且，因为 iPhone 这两年在视频拍摄方面的发力，人们使用 iPhone 表达的方式更加多样，甚至可以创作影片。例如 3 月 18 日，来自北京、上海、杭州和武汉的 6 位中国大学生使用 iPhone 12 Pro Max 拍摄的以”江城 · 市井”为主题的三部短片正式发布。

这三部短片分别为《楚生》、《得胜桥》和《中国姑娘》，创作者们分成三个小组，使用 iPhone 12 Pro Max 进行前期拍摄，用 Final Cut Pro 在搭载 M1 芯片的 Mac 上进行剪辑和后期制作 , 并且在 iCould 的支持下异地无缝写作，最终各自完成了作品。

3 月 18 日，IT之家奔赴武汉发布现场，见到了这三部影片的创作者，并和他们就影片创作的幕后故事进行了交流。

第一部《楚生》由来自杭州的张赵国和武汉当地的马金梅合作拍摄，指导老师是摄影师小北。这部短片围绕一位 16 岁的年轻汉剧演员蔡扬帆展开，通过记录他的生活、学习、排练、化妆以及表演过程中的故事，表达汉剧这一地方传统戏剧的传承状况。

对于为什么会选择汉剧作为主题，创作者张赵国表示，一开始是好奇，为什么十八岁的学生在这个时代会选择汉剧？在拍摄的过程中他了解到，很多人学习汉剧仅仅是因为七年不需要交学费，毕业后分配工作，但是大家越学就越有这份情怀，反而到后面就丢不掉了。

“我们也希望这个作品能够湖人更多的人关心和支持汉剧。”张赵国说。

谈到使用 iPhone 12 Pro Max 的感受 , 创作者马金梅有很多的东西分享。她认为，手机摄影为纪录片带来了无限可能，能够完成很多相机做不到的事情，也为创作带来了更多的想象空间。

在短片中，有一个汉剧演员打开水龙头洗脸的画面，创作者把 iPhone 12 Pro Max 放在水池里 , 用超广角镜头模仿第一视角 , 因为 iPhone 12 Pro Max 有很好的防水功能 , 而且小巧轻便 , 如果是用相机 , 就会麻烦很多。

还有一段展示汉剧演员骑车去地铁站，拍摄人员也是骑着自行车跟拍，这里用到了 iPhone 12 Pro Max 强大的防抖功能。

第二部短片《得胜桥》，来自于北京的宋词和武汉的荣哲两位同学。这个短片选择了在得胜桥生活工作许多年的摊铺阿姨夏光玲作为主要拍摄对象，通过她来讲述这个曾经商贾云集的繁华之地所面临的即将到来的变迁，并最终留下街巷角落的原始味道和对未来生活的畅想。

“此次拍摄对我的触动非常大…… 我也一直在思考，拍摄纪录片时情感与理性的配比应该是多少？照顾被摄者的心情和保全拍摄的镜头哪个更重要……”在采访中，创作者宋词滔滔不绝，有很多感触和大家分享。

同时，宋词也谈到了 iPhone 在这次拍摄中起到的重要作用，同时感叹道：“原来想拍一部片子，只要一台手机就足够了。”

“现在的手机功能已经足够强大，一台 iPhone 12 Pro Max 便可相当于拥有三颗镜头 , ProRaw 格式能充分保留画面的细节 , 甚至在暗光下手机都可以毫无压力地应对。”宋词说：“在视频拍摄方面，它甚至可以拍摄 4K, 可以拍摄杜比视界 , 如此全面的功能 , 要是用专业相机 , 成本高太多了。

另一位创作者荣哲则表示，这次拍摄全程使用的是杜比视界 HDR 规格，它拍摄出的画面鲜艳细腻，可以很大缓解后期调色的压力。同时 iPhone 12 Pro Max 的防抖效果也给了他很深刻的印象 . 拍摄过程中全程使用手持拍摄 , 只有极少数镜头使用了脚架 , 防抖效果非常出色。

同时，宋词同学还拿其中一个镜头来举例，就是拍摄中他们曾设计一个镜头，就是将手机埋在姜块中，让阿姨去拿手机上的姜，借此拍摄一个很有意思的姜的主观视角。如果将手机换成专业摄影机，想要完成这个镜头就很费时费力，因为摄影机不会像手机那么小巧，iPhone 本身轻便，又具有强大的拍摄功能，完成这个镜头就会很直接。

“我相信随着技术不断革新，手机摄影在未来会大放异彩。”宋词说。

第三部影片是《中国姑娘》，这是由上海的许彦浩和武汉的王清怡完成，指导老师是摄影师 Derrick。《中国姑娘》在三部作品中是风格化最为浓烈的，讲述了一个 90 后武汉女孩，同时也是一位古着店老板紫之的故事，探讨她本人以及他与这座城市之间的关系，意在表现武汉自由随性同时又很新潮的烟火气息。

虽然来自武汉本地，但创作者王清怡称，也就是因为这次拍摄，她才第一次细致地观察武汉这座城市。在前期采景阶段，王清怡拿着 iPhone 去大街小巷感受，通过手机这个媒介，她觉得自己仿佛认识了一个全新的武汉，像是 68 岁的老奶奶在无人的公园角落打架子鼓，街头艺人在大排档前用传统乐器演奏等等，透过 iPhone 的镜头，她感觉武汉这个城市在自己眼前从来没有这么生动过。

由于视频创作过程中，创作者们都是在不同的城市，因此他们前期利用 iPhone 和 Mac+iCould 进行一些素材分享 , 并以这些素材作为参考进行分镜构造。

“iCould 同步使得视频在设备之间的转换非常迅速，在节省时间以及高效率上发挥了重要作用。”王清怡说。

在拍摄《中国姑娘》的时候，武汉恰逢阴雨天气，但好在 iPhone 12 Pro Max 拥有杜比视界和 HDR 这个功能，能够为大家保留一部分天空的层次，特别是云层的细腻的层次感。“我觉得是非常非常有质感的，对于高光的还原对摄影师来说非常重要，也非常能够为画面的整体分为去增加一些情绪。”许彦浩称。

总体来说，三组同学的作品都各有特点，也各自承载了创作者想要表达的思想和情绪。同时我们也看到，iPhone 12 Pro Max 配备的强大的摄像系统，让学生创作者们也能够拍摄出优质的视频短片。

除了视频，在前面提到的两位摄影师小北和 Derrick 的指导下，IT之家也亲身感受了 iPhone 12 Pro Max 在拍照方面能够发挥的潜力。

例如，iPhone 12 Pro Max 拥有三摄系统 , 分别是 120 度视角的超广角镜头、七镜式广角镜头和 2.5 倍的长焦镜头，面对不同的场景，用不同的镜头拍摄会有不同的效果。超广角镜头非常适合在狭窄的地点或广阔的风景中捕捉更多的场景，或者让场景显得更加开阔宏达，例如下面这样：

而 2.5 倍长焦镜头可以让你在拍摄人像时将画面拉近，来展现人物的细节，并通过适当的构图来体现创作者的意图。

简单来说，超广角在拍摄时可以容纳更多的环境元素，长焦镜头则可以做减法，聚焦局部，三摄之间灵活切换，根据不同的场景使用不同的较短，可以让一组照片更加多元化，你也可以在拍照中将每个摄像头都尝试一遍，然后挑选满意的效果。

拍摄人物的时候，可以尝试在环境中寻找一些装饰、或者将观者视线引向人物的线条，从而让画面整体和谐且焦点集中。

而在夜间拍照，由于 iPhone 12 Pro Max 的夜间模式进一步提升，现在还可以使用原深感和超广角镜头拍出更加明亮的夜间效果。

摄影师小北和 Derrick 也向大家分享了一些在夜间拍摄照片的小技巧。这两天刚好武汉是阴雨天气，地上有积水，摄影师便建议大家可以利用地面或者镜面反射的倒影，获得独特的创意照片并且为了更好地达到镜面效果，可以倒转手机让镜头尽可能贴近反光面，构图时也可以考虑主体和倒影的对称性。

在阴雨天气，大家也可以有效利用玻璃、窗户、余地、水滴等镜面反射营造朦胧或是反射拍摄等艺术效果，例如下面这样：

此外就是，当遇到需要全身入镜与景物合影自拍或者特殊角度的拍摄，都可以将 iPhone 固定在某处，然后打开 Apple Watch 上的相机 App 进行遥控拍摄，例如下面这一张：

对于上面这张照片，摄影师小北表示，当我们需要表现暗处的高光主体时，就可以将曝光适当拉低，来凸显照片的主角。

另外，最近武汉正值樱花盛开，摄影师也拍摄了一段樱花的视频。iPhone 12 系列拥有首个可以拍摄杜比视界视频的摄像头系统，从 8 位跃升至 10 位 HDR 视频拍摄，可以捕捉多大 7 亿中色彩，从而拍摄出格外生动的画面。

同时，杜比视界调色处理会在拍摄过程中实时进行，你可以使用照片 App 或者 iMovie 进行初剪 , 然后通过 iCould 同步到新版 Final Cut Pro 中进行剪辑。

最后，在摄影师小北和 Derrick 的帮助下，IT之家也使用 iPhone 12 Pro Max 拍摄了一组照片 , 大家可以欣赏一下 , 是不是也有那范儿了？哈哈。