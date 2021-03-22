尼日利亚央行行长澄清：禁止银行向加密交易所提供服务，但未阻止加密货币交易

3 月 22 日消息，据国外媒体报道，尼日利亚央行（CBN）行长 Godwin Emefiele 澄清了央行对该国加密货币使用的立场。此前他禁止银行为加密货币交易所提供服务。

据报道，CBN 副行长 Adamu Lamtek 代表 Emefiele 表示，银行没有禁止尼日利亚居民购买、交易或出售加密货币，但 “保护银行业免受加密货币活动的影响。”

Emefiele 之前曾将加密货币称为 “非合法货币”，在尼日利亚的货币体系中没有一席之地。CBN 在上月的一份通知中宣布，其已禁止所有受监管的金融机构向该国的加密货币交易所提供服务。该禁令要求所有商业银行关闭属于尼日利亚加密货币交易所和其他从事加密货币交易的企业的账户，并警告称，任何违反该规定的机构将受到 “严厉的监管制裁”。尼日利亚银行 Access Bank 的一些账户持有人已经报告说，他们的账户已被关闭。

自从 CBN 出台加密货币禁令以来，BTC 在尼日利亚的交易价格已溢价超 70%。

然而，尼日利亚的许多监管机构和加密货币爱好者对这一禁令提出了批评。尼日利亚参议院议员提议邀请 CBN 行长和主要加密货币利益相关者参加听证会，讨论与该国加密法规相关的问题。