微博注册多个专利，用于识别营销账号、刷量用户等

IT之家3月22日消息 企查查 App 显示，3 月 19 日，微梦创科网络科技（中国）有限公司公开多项 “刷量用户识别”相关专利，名称及公开号分别为 “一种刷转发量行为用户的实时识别方法及装置”，公开号 CN112528162A；“基于社交内容的营销账号识别方法、装置、介质和设备”，公开号 CN112527858A；“一种刷量用户识别方法及装置”，公开号 CN112529051A。企查查股权穿透显示，该公司由微博网络（香港）有限公司全资持股。

根据专利信息显示，识别转发量的专利可以结合目标用户与被转发用户的信息，联合比较，使用矩阵运算进行聚类，以此判断刷量转发的营销账号。

针对营销账号，该专利首先获取文本和图片两种社交数据，根据所述文本数据得到文本词向量，从图片中识别出指定种类的营销物体，然后对识别出来的营销物体进行向量化处理。之后，将向量数据输入此前经过训练的分类模型，以此判断该账号是否为营销账号。

IT之家了解到，此前有开发者制作了 “星援”App、非法进行微博刷量，并且给用户带来安全隐患。该 App 的开发者蔡坤苗因相关行为构成提供侵入计算机信息系统程序罪，一审被判有期徒刑五年。