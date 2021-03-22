天弘基金回应在支付宝 “无故扣款”：客户可自行在余额宝取消自动转入功能

IT之家 3 月 22 日消息 3 月 15 日，黑猫投诉平台发布了基金投诉榜，35 家公募基金上榜，其中，天弘基金因 2021 年以来收到最多投诉位列公募基金投诉榜榜首，远超第二名银华基金。

被投诉的主要问题为天弘基金在支付宝平台无故扣缴、划转用户账户内资金，并且找不到相关资金存放在何处。对此，天弘基金向《今日财富》表示，客户可自行在余额宝账户取消自动转入功能和转出余额宝资产。绝大多数用户来电咨询后，经过沟通都能解释清楚，目前还没有解释后还有客诉的案例。

公开资料显示，天弘基金成立于 2004 年 11 月 8 日。2013 年 10 月，支付宝母公司蚂蚁集团出资 11.8 亿元认购天弘基金 2.63 亿元的注册资本金，以 51% 的持股比例成为天弘基金第一大股东。原蚂蚁集团总经理胡晓明为其董事长。余额宝是天弘基金旗下的一只货币基金，全称为天弘余额宝货币市场基金，原名天弘增利宝货币市场基金。据蚂蚁集团此前招股书，支付宝的用户量已经达 10 亿。截至 2020 年 12 月 31 日，余额宝的规模为 1.19 万亿元。

IT之家了解到，余额宝的收益率在逐年降低。据天天基金网，余额宝 7 日年化收益类从 2013 年 6.19% 降至如今 2.15%。余额宝被分流和收益率走低，使天弘基金净利润的下滑。