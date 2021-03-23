美加州一对姐弟承认盗取 800 台苹果 MacBook：总价值 230 万美元

IT之家 3 月 23 日消息 美国加利福尼亚州的一对姐弟在 7 年内盗窃了大约 800 台 MacBook，总零售价值超过 230 万美元，他们已经承认了罪行。

据悉，Patricia Castaneda 曾在斯坦福一所私立大学的人文与科学学院工作。在大学期间，她负责为该校教职工订购 MacBook。

根据美国司法部的说法，她在 2009 年或 2010 年开始窃取并出售她订购的 MacBook，以换取现金。最初，Castaneda 将它们卖给了她在 Facebook 上认识的一个人。

2016 年，她开始将 MacBook 交给她的弟弟 Eric Castaneda，由他将这些 MacBook 运给福尔索姆的一个人，后者将 MacBook 转卖给加州以外的买家。

据悉，两人成功窃取了价值超过 230 万美元的 MacBook，这让大学总共损失了 400 多万美元。

Patricia Castaneda 承认了盗窃罪，在另一起案件中，她的弟弟承认了密谋跨州运输赃物罪。

IT之家了解到，美国地区法官 Kimberly J. Mueller 将于 6 月 7 日对两人进行宣判。Patricia Castaneda 将面临最高 10 年的监禁和 25 万美元的罚款，Eric Castaneda 面临最高 5 年的监禁和 25 万美元的罚款。