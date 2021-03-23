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vivo X60 Pro 国际版发布：处理器改为骁龙 870，5 倍潜望镜头消失，抖像素来了

2021/3/23 22:28:39 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月23日消息 vivo 刚刚在马来西亚发布了 X60 Pro 国际版，该机相比国行版本，处理器由 Exynos 1080 改为了骁龙 870，同时 5 倍光学变焦潜望镜头也改为了 2 倍变焦镜头

此外，作为弥补，vivo X60 Pro 国际版确认支持像素位移超采样拍摄，可通过拍摄多张照片合成一张高解析度照片。从官方宣传来看，该机可以手持进行像素位移拍摄

其余方面，vivo X60 Pro 国际版与国行版本相同，该机主摄利用 AOA 工艺实现 f/1.48 超大光圈的微云台主摄，进光量比上一代提升 16.8%。拥有全新升级的第二代微云台稳定器，配合 VIS 五轴视频防抖，稳定性再上一个台阶（该机防抖⻆度是传统 OIS 防抖的 3 倍）。

vivo X60 Pro 国际版采用 6.56 英寸 120Hz 高刷新率 COP 柔性屏，240Hz 触控采样率，通过了专业检验、鉴定、测试和认证机构瑞士 SGS 屏幕认证。

IT之家了解到，vivo X60 Pro 国际版售价为 3300 马来西亚林吉特，约合人民币 5214 元

官方同时发布了 vivo X60 国际版，该机除了处理器更换为骁龙 870 以外，没有其他变化，售价为 2700 马来西亚林吉特，约合人民币 4266 元

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关键词：vivo骁龙X60

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