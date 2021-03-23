vivo X60 Pro 国际版发布：处理器改为骁龙 870，5 倍潜望镜头消失，抖像素来了

IT之家3月23日消息 vivo 刚刚在马来西亚发布了 X60 Pro 国际版，该机相比国行版本，处理器由 Exynos 1080 改为了骁龙 870，同时 5 倍光学变焦潜望镜头也改为了 2 倍变焦镜头。

此外，作为弥补，vivo X60 Pro 国际版确认支持像素位移超采样拍摄，可通过拍摄多张照片合成一张高解析度照片。从官方宣传来看，该机可以手持进行像素位移拍摄。

其余方面，vivo X60 Pro 国际版与国行版本相同，该机主摄利用 AOA 工艺实现 f/1.48 超大光圈的微云台主摄，进光量比上一代提升 16.8%。拥有全新升级的第二代微云台稳定器，配合 VIS 五轴视频防抖，稳定性再上一个台阶（该机防抖⻆度是传统 OIS 防抖的 3 倍）。

vivo X60 Pro 国际版采用 6.56 英寸 120Hz 高刷新率 COP 柔性屏，240Hz 触控采样率，通过了专业检验、鉴定、测试和认证机构瑞士 SGS 屏幕认证。

IT之家了解到，vivo X60 Pro 国际版售价为 3300 马来西亚林吉特，约合人民币 5214 元。

官方同时发布了 vivo X60 国际版，该机除了处理器更换为骁龙 870 以外，没有其他变化，售价为 2700 马来西亚林吉特，约合人民币 4266 元。