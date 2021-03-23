国家卫健委：全国已建成超过 1100 家互联网医院

IT之家3月23日消息 据北京日报，国家卫健委今日召开例行新闻发布会，国家卫健委规划司司长毛群安介绍，“互联网 + 医疗健康”发展的政策效益日益显现，在疫情防控中发挥了突出作用。

据不完全统计，目前 7700 余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过了 1100 家。“互联网 + 医疗健康”在很多医疗机构逐步从 “可选项”变成了 “必选项”，从 “锦上添花”变成了 “雪中送炭”，互联网医疗已经成为医疗服务的重要组成部分，公众在看病就医过程中也得到了更好、更便捷的体验。

毛群安介绍，国家卫健委先后出台了 “互联网 + 医疗健康”便民惠民的 10 项服务 30 条措施，目前，国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。7000 多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200 多家三级公立医院初步实现了院内信息的互通共享。

IT之家了解到，除了基础互联网医疗服务完善，我国还致力于高新科技与医疗结合。去年 9 月份，全球首个 5G + 全息远程诊疗系统正式在中国江苏泰州发布。同时，全球首例 5G + 全息远程诊疗顺利完成落地。

据悉，全球首个 5G + 全息远程诊疗系统，由解放军总医院海南医院在 “5G 远程诊疗系统”的基础上，通过全息影像展示及全息直播互动技术，实现的远程全息医疗影像实时传输技术，可以为远程患者展现更真实生动的诊疗画面，并且使医生和病患在几乎零时延的环境下实时互动。