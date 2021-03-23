Twitter CEO 首条推文作为 NFT 被转让，拍出 290 万美元

北京时间 3 月 23 日凌晨消息，据报道，随着加密货币变得更加主流，一种名为 “NFT”（非同质化代币）的加密货币资产也开始变得流行起来。3 月 22 日，Twitter 公司首席执行官多西在历史上发出的第一条推文作为 NFT 资产对外转让，一共卖出了 1630.58 以太币（另外一种流行的加密货币）的价格。

根据交易时的以太币美元价格，这条推文转让的价格大约为 290 万美元。

这条推文的内容是 “just setting up my twttr”（中文意思是 “刚刚设置好了我的 Twitter”），推文发布时间是 2006 年 3 月 21 日。

需要指出的是，多西是 Twitter 网站的多位联合创始人之一。除了 Twitter 首席执行官之外，他还担任美国支付技术公司 Square 的首席执行官。

今年 3 月 6 日开始，这一推文开始作为一种 NFT 资产对外转让，到 3 月 9 日，出价最高的竞拍者是 “Bridge Oracle”公司的首席执行官埃斯塔维（Sina Estavi）。最终，埃斯塔维成为资产竞标的获胜者，但是最终交易价格是起拍价的 2.5 倍。

众所周知的是，在数字货币中，加密货币需要依托背后的区块链网络，而 “非同质化代币”资产和加密货币有些类似，这些资产的持有信息同样记录在区块链网络中。

不过，顾名思义，每一个 NFT 资产具有独特性和唯一性，因此资产持有人不能拿去交换其他的 NFT 资产（比如像美元货币那样去交换其他任何资产）。每一个 NFT 作为持有者的某种收藏品，无法被复制，具有某种稀缺性。

简言之，NFT 的出现可以让一些数字艺术产品或者收藏品，作为一种没有替代品、权属可以认证的加密货币资产，在区块链网络上进行交易转让。

虽然 NFT 这种形式对于许多普通大众来说难以理解，但是对于许多艺术家、音乐家、网络影响力人物等来说，NFT 资产带来了巨大的回报，许多投资人花费巨资，希望拥有某种数字资产背后的 “NFT 版本”。

多西表示，他将把转让推文 NFT 的所得资金兑换为比特币，然后把资金捐赠给一家名为 “Give Directly’s Africa Response”（“捐给非洲响应计划”）的慈善基金。