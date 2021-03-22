谷歌 “下一个 10 亿用户”计划主管离职创业，已任职 15 年

北京时间 3 月 22 日消息，在谷歌任职大约 15 年后，谷歌支付业务和 “下一个 10 亿用户”计划主管凯撒 · 森古普塔 (Caesar Sengupta)已经辞职，他将创办一家新公司。

森古普塔一直在新加坡办公，最近担任谷歌支付业务和 “下一个 10 亿用户”计划副总裁兼总经理。在 2006 年加盟谷歌后，他从事数字支付服务和 ChromeOS 业务。

“在谷歌供职 15 年后，森古普塔已经做出了离开公司的个人决定，在谷歌外部创业，”谷歌在一份声明中称，“在谷歌供职期间，森古普塔在 ChromeOS、下一个 10 亿用户以及 Google Pay 等计划的开创、建立以及领导方面发挥了关键作用。我们期待他的下一个项目，并祝他在新的旅程中顺利。”

2015 年，他开始领导 “下一个 10 亿用户”计划，给谷歌带来全球新用户。2015 年至 2020 年，超过 15 亿用户开始第一次使用互联网。森古普塔在一篇博文中称，到 2025 年时，另外 10 亿用户也将成为网民。

此外，森古普塔还领导了谷歌对创业公司的战略投资，包括印尼网约车和支付巨头 Gojek、印度科技公司 Glance 和本地配送初创公司 Dunzo。