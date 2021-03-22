首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>网络

谷歌 “下一个 10 亿用户”计划主管离职创业，已任职 15 年

2021/3/22 14:44:16 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：远洋
评论：

北京时间 3 月 22 日消息，在谷歌任职大约 15 年后，谷歌支付业务和 “下一个 10 亿用户”计划主管凯撒 · 森古普塔 (Caesar Sengupta)已经辞职，他将创办一家新公司。

森古普塔一直在新加坡办公，最近担任谷歌支付业务和 “下一个 10 亿用户”计划副总裁兼总经理。在 2006 年加盟谷歌后，他从事数字支付服务和 ChromeOS 业务。

“在谷歌供职 15 年后，森古普塔已经做出了离开公司的个人决定，在谷歌外部创业，”谷歌在一份声明中称，“在谷歌供职期间，森古普塔在 ChromeOS、下一个 10 亿用户以及 Google Pay 等计划的开创、建立以及领导方面发挥了关键作用。我们期待他的下一个项目，并祝他在新的旅程中顺利。”

2015 年，他开始领导 “下一个 10 亿用户”计划，给谷歌带来全球新用户。2015 年至 2020 年，超过 15 亿用户开始第一次使用互联网。森古普塔在一篇博文中称，到 2025 年时，另外 10 亿用户也将成为网民。

此外，森古普塔还领导了谷歌对创业公司的战略投资，包括印尼网约车和支付巨头 Gojek、印度科技公司 Glance 和本地配送初创公司 Dunzo。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用