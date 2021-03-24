今天是 Mac OS X 系统发售 20 周年纪念日，苹果自此走向辉煌

IT之家 3 月 24 日消息 2001 年 3 月 24 日星期六，苹果公司开始允许客户购买经典 Mac OS 的后续产品 Mac OS X。Mac OS X 的第一个版本 “Cheetah”以其 “Aqua”界面著称，从窗口到按钮都采用了水泡式设计。

▲Mac OS X

今天是 2021 年 3 月 24 日，是 Mac OS X 发售 20 周年的日子，在过去的 20 年里，苹果的 Mac 系统经历了许多变化，但正是有了 Mac OS X，苹果才迈出了从一家濒临失败的公司转变为世界上最成功的公司之一的第一步。Mac OS X 预示着在推出第一台 iPod 之前，在乔布斯的领导下，苹果公司将迎来新的发展。

Mac OS X 是在 2000 年 1 月苹果公司在 Macworld 博览会上的主题演讲中推出的。史蒂夫 - 乔布斯当时表示，Mac OS X 将 “以其简单性取悦消费者，以其强大的功能惊艳专业人士”。他还说，这是苹果自 1984 年最初的 Macintosh 操作系统以来 “最重要的软件”。

Aqua 界面引入了现在众所周知的 Dock，可以方便地访问应用程序和文档，此外，还包括苹果改造后的 Finder，用于文件管理。当然，Aqua 最为人所知的是其标志性的外观，包括半透明的滚动条和按钮。

其他功能还包括先进的电源管理，让 iBooks 和 PowerBooks 从睡眠中瞬间唤醒，还有动态内存管理，以及苹果的 Quartz 2D 图形引擎，以实现 “惊人的图形处理”和更广泛的字体支持，还附带了 QuickTime 5、iMovie 2、iTunes 和 AppleWorks（苹果当时的生产力软件）。

Mac OS X 基于苹果的 “达尔文”操作系统内核，对许多现有的 Mac OS 应用都有支持，但开发者需要对自己的应用进行 “调整”，因此苹果对其进行了 12 个月的测试，然后才开始销售。

在推出时，Mac OS X 的售价为 129 美元，其推出之时，苹果还在向 Mac 用户收取升级费用。多年来，Mac 更新的价格越来越低，苹果最终在 2013 年停止收费。

Mac OS X 的首发远非完美，存在一些重大的稳定性问题。苹果在半年后就推出了 Mac OS X 10.1“Puma”，此后，又在 2001 年最初的那个版本上继续迭代。

2012 年，随着 Mountain Lion 的推出，Mac OS X 成为 OS X，该操作系统引入了更加简约的设计，从苹果在 Scott Forstall 领导下使用的镂空设计中过渡出来。OS X Mountain Lion 伴随着 iOS 7 的发布，众所周知，iOS 7 是对 iPhone 操作系统最大的一次设计革新。

▲OS X Mountain Lion

苹果在 2013 年推出了 OS X Mavericks，这是第一个不是以大猫命名的 Mac OS X 版本。苹果从 Mac OS X 10.0(猎豹)到 10.8(山地狮)都使用了大猫。

最后一次重大变化是在 2016 年，苹果放弃了 X 代号，推出了 macOS 10.12 Sierra，macOS 的名字是为了更好地与 iOS 匹配。目前已经有了好几个版本的 macOS，最新的是 macOS Big Sur。

macOS Big Sur 带来了苹果自 Mac OS X 时代以来对 macOS 最大的设计更新，从窗口角的弧度到颜色和 Dock 图标设计都进行了改造。苹果的设计让人感到新鲜和熟悉的同时，包括更不显眼的菜单栏、更半透明的 dock、统一的应用图标的方块形状，以及完全改变的系统声音。

IT之家了解到，这次更新还对通知中心进行了改造，增加了快速访问控制中心的切换功能，此外，还对 Safari、信息、照片、地图等进行了重要更新。今年晚些时候，有望迎来 macOS 12，但其很可能不会像 Big Sur 那样进行设计大改。