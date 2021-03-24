腾讯 2020 年财报：全年营收 4820.64 亿元，净利润 1598.5 亿元人民币

IT之家 3 月 24 日消息 下午消息，腾讯今日发布 2020 年第四季度业绩报告，数据显示，腾讯第四季度营收 1336.7 亿元人民币，市场预估 1330.7 亿元人民币。

汇总到全年来看，2020 年腾讯营收 4820.64 亿元，同比增长 28%，市场预期 4810.26 亿元。腾讯 2020 全年净利润 1598.5 亿元人民币，市场预估 1301.7 亿元。

IT之家了解到，四季度腾讯微信及 WeChat 的合并月活跃帐户数为 12.25 亿，同比增长 5.2%，腾讯 QQ 智能终端月活跃账户数为 5.95 亿，同比减少 8.1%。

值得一提的是，腾讯集团 2020 年第四季度增值服务业务收入 670 亿元，同比增长 28%；网络游戏收入增长 29% 至人民币 391 亿元，其中海外游戏收入同比增长 43% 至人民币 98 亿元；腾讯智能手机游戏收入 367 亿元，个人电脑客户端游戏收入 102 亿元。

财报显示，18 岁以下未成年人在腾讯中国网络游戏流水的占比为 6.0%，其中 16 岁以下未成年人的流水占比为 3.2%。

整个 2020 年，腾讯网络游戏收入 1561 亿元，同比增长 36%。腾讯智能手机游戏收入 1466 亿元，个人电脑客户端游戏收入 446 亿元。此类服务收入增长主要反映包括《和平精英》、《王者荣耀》、《PUBGMobile》及近期推出《天涯明月刀手游》在内的智能手机游戏带来的收入贡献。

财报还显示，腾讯 2020 年增值服务业务收入成本增长 29% 至 1213 亿元。该项增长主要受直播服务及视频会员服务的内容成本以及智能手机游戏成本（包括合并 Supercell 及虎牙相关的成本）的增加所推动。

社交方面，腾讯集团 2020 年第四季度社交网络收入增长 27% 至 279 亿元，2020 年社交网络收入增长 27% 至人民币 1081 亿元。该项增长主要是由于合并虎牙的直播服务、音乐及视频会员服务收入增长，以及游戏虚拟道具销售增长所致。

截至 2020 年底，腾讯已在中国销售超过 100 万台任天堂 Switch 主机，并发佈了十多款受欢迎的 Switch 游戏。

2020 年第四季度腾讯金融科技及企业服务业务收入 385 亿元，同比增长 29%；整个 2020 年，腾讯金融科技及企业服务业务收入 1281 亿元，同比增长 26%。

腾讯还表示，公司金融科技业务的战略重点是积极配合监管机构，与行业合作伙伴一起推出合规及普惠的金融科技产品，同时优先考虑风险管理，而非追求规模。