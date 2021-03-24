腾讯高管解读四季度及全年财报：人们回归工作导致游戏收入减缓

3 月 24 日晚间消息，腾讯发布 2020 年第四季度业绩报告，数据显示，腾讯第四季度营收 1336.7 亿元人民币，市场预估 1330.7 亿元人民币。第四季度净利润 593 亿元，同比增长 175%。2020 年腾讯营收 4820.64 亿元，同比增长 28%，市场预期 4810.26 亿元。腾讯 2020 全年净利润 1598.5 亿元人民币，市场预估 1301.7 亿元。

财报发布后，腾讯董事长兼 CEO 马化腾、总裁刘炽平、首席战略官詹姆斯 · 米歇尔（James Michelle）及 CFO 罗硕瀚等公司高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

Bernstein 分析师 Robin Zhu：第一个问题，公司计划如何加速视频帐号方面的增长？包括播主数量，内容数量，用户参与度的提高。到今年年底有没有视频用户数和观看时长的具体目标？第二个问题，根据递延收入的数额判断，公司四季度的游戏营业额增长有明显的放缓，公司如何预测今年上半年的增长情况？预计《地下城与勇士》和《英雄联盟》的表现如何？

刘炽平：关于视频帐号数量的问题，你问得很好。我们需要更多的内容，更多的内容开发者，帮助他们更为活跃地使用我们的平台，同时，我们也需要更多的视频用户，两者是互相促进的关系。

在提高内容量方面，关键的是我们的平台已经拥有了大量优质的内容制作人，其中很多是新加入的，之前他们都是通过公众号发布文章的，现在成为了腾讯视频平台的内容贡献者。也有全新的制作人加入，包括一些来自从其他平台的播主，他们加入腾讯的主要原因就是我们平台能够提供不一样的东西，帮助他们建立自己的视频用户群，而在其他平台上发布内容，这些播主得到的服务可能只有推荐，所以每次发布新内容之后，都需要走类似重复的程序，才能让视频用户看到自己的内容。相比而言，腾讯为内容制作方提供强有力的工具和连接关系，帮助其将公共流量转化为自身的私有流量。此外，我们为开源内容制作方提供很多的接触点，帮助其帐号同其他入口相连接，包括公众号，直播和小程序。我们提供这个服务的目的和倡议就是不断增加此类接触点，提供工具，将更多公共流量转化为自身的私有流量，从而打造腾讯自己独特的内容平台。

在视频用户方面，公司将继续提高推荐算法能力，这个很重要，同时，我们的平台还可以提供独特的内容，不只是娱乐内容，还有教育类的内容，和以传播信息为目的的内容，我们平台上的很多播主都是刚刚开始做短视频，这些内容都可以吸引用户。最后，在提供内容的时候，我们不只利用算法为用户推荐，还有 “社会信号”功能，帮助用户更客观地了解世界。通过上述的介绍，我们认为可以一方面提高内容数量的供给，另一方面增加内容的消费，久而久之达到互相促进的良性循环。我们看到视频用户数量和用户观看时长都有持续性的健康增长，但是目前不便披露具体的数字。

詹姆斯 · 米歇尔：你说的没错，四季度的游戏营业额和收入都有大约 3% 的环比下降。其中一个原因是中国人开始居家工作的时间始于去年上半年，下半年情况缓解，大家都回到办公室，这个情况促进了去年上半年游戏营业额的增长，而营业额转化为财报营收有一定延迟，导致四季度财报营收的环比下降，至少在国内有这样一个情况，国际的情况目前还不明朗。另外一个原因，对于腾讯而言，四季度也是游戏营业额相对较低的一个季度，是我们的淡季，当然，过去也不总是这样，比如在 2019 年四季度，没有出现季节性的游戏营业额下降，部分原因是我们整合了 Supercell，在四季度让我们的递延营收有几十亿元人民币的增长，2020 年四季度没有此类营收上的额外助力，所以季节性的表现更为明显。最后，因为今年的农历春节来得更晚一些，所以 2020 年四季度所体现出来的淡季也就更淡，我们通常会在春节前一个月，对于国内市场一些比较大的游戏进行营销，针对 2020 年春节的营销从 2019 年 12 月末开始，所以在 2019 年四季度也有一定的递延营收计入财报，但是针对 2021 年春节的营销从 2020 年 1 月开始，所以对于去年四季度的营收没有帮助。

关于一季度广告量的问题，我们不做具体的展望，但是如果你回头看 2020 年上半年，居家工作促进了游戏营收的增长，但是其他业务，包括支付和金融科技，出现了下降，今年大家都回到办公室，相应的变化就会相反。当然这些都是短期的现象，不光要看未来几个季度的情况，也要看未来几年的情况。我们应该看到的一个重要情况是，防疫措施增加了游戏玩家数量，也提高了游戏付费的社会接受度，这个情况在其他行业，比如在线教育和医疗，也都有类似的情况。

花旗银行分析师 Alicia Yap：我们看到国内互联网公司提供的服务愈加趋同，除了用户方面的优势，自有内容，也就是 IP，已经成为行业竞争方面的重要资产，腾讯在这两个方面都具备优势，请问在数字娱乐内容变现，用户体验改善，以及开发商业化潜力方面，公司有什么进一步的计划？此外，腾讯云目前在拓展公司业务方面，面临的主要挑战是什么？是这些公司IT人才的缺乏？还是预算经费不够？帮助企业完成解决方案方面有问题？

詹姆斯 · 米歇尔：关于第一个问题，（天恒）我们也注意到流量到内容的价值转移，过去十年，公司也在努力做这方面的工作，提高内容质量，比如在游戏的分销和发行方面，比如音乐业务方面，我们都选择同业内的顶级公司进行合作，包括环球音乐和华纳音乐，在文学业务方面也是如此。我们一直在积极拥抱这个趋势，也不断地完善我们的策略。传统的视频娱乐行业中也有众多的竞争者，但是迪士尼通过《冰雪奇缘》和《汽车总动员》等自有 IP，在市场中占有领先地位，迪士尼的优势不只是视频娱乐方面，还有互动娱乐方面的强大表现，包括利用主题乐园来加强用户同 IP 之间的连结，通过互动来促进消费增长。当然它也有发展的瓶颈，比如这是一个非常昂贵的经营模式，成功的案例不多，而且只有为数不多的用户可以同时使用其服务。腾讯通过游戏来提供互动娱乐的服务，优点是用户随时随地都可以享受我们的服务，价格也不贵，也可以增强用户同 IP 之间的连结，有利于用户消费我们的 IP。比如《斗罗大陆》这款 IP 来自阅文集团，有漫画书，动画片，电视剧等等衍生品推出，现在成为了腾讯的一款卡牌游戏。

刘炽平：关于腾讯云开展企业业务方面的挑战，主要还是说服企业使用云服务，这也是他们最常提出的问题，有时候企业会提出价格太高，没有时间谈等等借口，当然最终的问题还是云对企业有什么用，为什么要上云。我们认为移动互联网的演进是最好的答案，当这些企业的客户不断向线上，向云上迁移，他们也自然需要挪到线上，他们的供应商也要上云，这是一个趋势，一个逐步加快的趋势，而疫情又实现了进一步的加速。过去，零售商觉得电商是可有可无的，但是疫情让传统零售商意识到电商化是必然。第二，还是惯性，企业有自己的行事方式，虽然上云可以帮助其提升效率，长期来看有利于降低成本，但是这也意味着大量的内部程序和员工行为需要随之改变，这就首先需要我们将上云的益处解释清楚，我们可以提供成功的案例。第三是这些企业的IT资源，这也是我们为什么同系统集成商合作，为企业上云提供协助，一旦他们意识到上云的重要性，也具备了相关的资源，我们的业务就能得到拓展。

在选择腾讯云品牌方面，我们也有一些挑战，第一是同企业建立关系，我们在 2018，2019 年取得了不少进步，尤其是在系统升级之后，但是疫情造成了影响，因为这期间我们无法建立新的合作关系，公司 2020 年前三季度还是受到影响的，不过从四季度开始恢复，增长率也非常不错。另外，我们需要不断增强技术，产品的竞争力，以及成本竞争力，包括使用 AMD 服务器架构。腾讯在 SaaS 方面有很多市场领先的解决方案，未来我们将云服务同这些 SaaS 解决方案连结，发挥竞争优势，克服眼前的挑战。