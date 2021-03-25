腾讯：我不靠小学生赚钱

3 月 24 日，腾讯发布了 2020 年第四季度及全年的业绩报告。

已全然看不到腾讯在 “930 改革”后面临的困难，腾讯再一次进入财利双收的平稳时期。财报显示，2020 年第四季度，腾讯营收 1336.69 亿元，净利润为 593.02 亿元；全年，腾讯实现营收 4820.64 亿元，净利润为 1598.47 亿元。

腾讯依然是一台在全速转动的赚钱机器。在这份 “更上一层楼”的成绩单背后，更值得关注的是腾讯释放的善意以及表明拥抱监管的态度。

但这不代表腾讯就没有了风险。字节跳动与一位微信用户已经先后起诉腾讯利用微信的优势地位限制竞争。据传阿里巴巴也给腾讯出了一道难题。

赚钱的 “刀”

2020 年 “宅经济”是主题，而游戏业务还是腾讯毫无争议的支柱，并且在未来很长的一段时间内也不会改变。

财报显示，2020 年第四季度，腾讯来自网络游戏收入为 391 亿元，同比增长 29%，占总营收比重也是 29%，占比进一步下降。

从全年来看，2020 年腾讯网络游戏收入 1561 亿元，同比增长 36%。这个增幅也是 “930 变革”依赖的最佳表现，高于 2019 年的 10% 和 2018 年的 6%，仅次于 2017 年的 38%。

值得注意的是腾讯在游戏业务部分首度披露了两项详细数据：

第四季度，18 岁以下未成年人在腾讯中国网络游戏流水的占比为 6.0%，其中 16 岁以下未成年人的流水占比为 3.2%。

另外，第四季度游戏业务中，海外游戏收入同比增长 43% 至 98 亿元。该增幅远高于腾讯游戏业务的整体增幅，被认为是腾讯游戏业务新的增长点。

财报显示，三款游戏《王者荣耀》、《和平精英》及其海外版《PUBG Mobile》是腾讯游戏业务的支柱。游戏数据统计公司 SuperData Research 的报告显示，2020 年，《王者荣耀》和《和平精英》这两款游戏的收入都超过了 20 亿美元。

而腾讯首度披露未成年人游戏流水占比的背景则是今年两会期间有代表委员提出建议，要加强儿童游戏产品的准入监管，实施分级管理，制定国家标准，建立统一的防沉迷平台，整体接入公安实名系统验证。

当前，青少年沉迷网络游戏已经成为社会性难题之一。中国互联网络信息中心调查显示，目前中国青少年网络游戏用户规模已经超过 2 亿，占青少年网民的 66.5%，青少年首次接触网络游戏的年龄呈日趋低龄化。

虽然面临竞争对手的强力挑战，米哈游出品的《原神》成为 2020 年的爆款游戏之一，风靡全球，而腾讯的投资部门对此毫无办法。但腾讯也在强化自己的游戏业务，手游版《英雄联盟》版号已经获批，在近期或能上线国内手游市场，增加游戏业务中来自智能手机游戏的收入。

此外，腾讯在游戏主机上成绩也很不错。财报显示，截至 2020 年底，腾讯与任天堂合作已在中国销售超过 100 万台 Switch 主机，并发布了十多款 Switch 游戏。

头上的 “剑”

腾讯正面临反垄断的风险，而被寄予厚望的金融科技业务也正在面临监管合规的问题。

财报显示，2020 年第四季度，腾讯来自金融科技及企业服务的收入为 385 亿元，同比增长 29%，占总营收比重约 29%。2020 年，金融科技及企业服务营收 1280.8 亿元，同比增长 26%，占比 27%。

该业务板块已经成为腾讯网络游戏业务之外的第二大业务，也是当时腾讯 “930 改革后”全面拥抱产业互联网这一发展战略的落地业务。

自 2018 年以来，该业务板块的增长率一直保持在腾讯整体营收的增长率之上，基本确定腾讯向产业互联网转型的成功。但该板块的业务在当前也面临一定的风险，即金融科技需要满足监管合规的要求。

腾讯在财报中也提到，金融科技业务的战略重点是积极配合监管机构，与行业合作伙伴一起推出合规及普惠的金融科技产品，同时优先考虑风险管理，而非追求规模。具体的措施及影响，将在未来的几个季度显现。

另外则是腾讯面临的反垄断问题。在腾讯的业绩发布会上，腾讯控股董事局主席兼首席执行官马化腾首度针对反垄断问题表态，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。

腾讯控股总裁、执行董事刘炽平也表示，关于反垄断已经跟相关部门多次见面，对这方面要求跟政府都有定期会议，在会议当中谈及多项议题，期待能够打造一个健康的环境，让更多创新在国内发生，腾讯也一直非常重视合规和要求。

但这一表态不代表腾讯没有面临问题。据路透的报道，监管部门在于腾讯的会面中告知，市场监管总局正在调查微信的垄断行为。这一调查或许是受到了字节跳动以及阿里巴巴的影响。

腾讯面临的反垄断风险都集中在微信上。财报显示，截至 2020 年底，微信及 WeChat 的合并月活账户数为 12.25 亿，同比增长 5.2%，环比增长 1%。每天有 4 亿用户使用小程序，2020 年通过小程序产生的交易额同比增长超过一倍。

2020 年 2 月 2 日，字节跳动旗下的抖音正式向北京知识产权法院提交诉状，起诉腾讯垄断。抖音表示，腾讯通过微信和 QQ 限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的 "滥用市场支配地位，排除、限制竞争的垄断行为"。

3 月 5 日，腾讯向北京知识产权法院提出管辖权异议，申请将抖音诉腾讯垄断案移送至深圳中院审理。

除了抖音之外，一位律师也针对腾讯在北京知识产权法院提起反垄断诉讼，因其发现无法通过微信向好友直接分享淘宝、抖音链接。针对此诉讼，腾讯同样向北京知识产权法院提出管辖权异议，申请将上述案件移送至深圳市中级人民法院审理。

阿里巴巴也将难题抛给了腾讯。根据彭博社的报道，淘宝特价版正在内测微信小程序，双方都没有对该报道发表评论。但如果该消息属实，腾讯若拒绝通过淘宝特价版的小程序审核，则会涉嫌垄断；若通过，这也将是自 2013 年 11 月以来，阿里系产品重新回到腾讯系产品中。

这些难题，马化腾或很快给出最终答案。