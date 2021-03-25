小米答卷：缺芯拖累手机增长，高端化战略能成？

3 月 24 日，小米发布了 2020 年第四季度以及 2020 年全年业绩。2020 年是疫情冲击下的一年，小米全年在营收和经调整净利润上依然取得了不错的增长。

不过在第四季度，小米的季度营收不及市场预期，手机业务的收入以及出货量均出现环比下滑。小米总裁王翔在电话会议中解释称，主要是因为该季度面临的芯片短缺，导致增长有所放缓。

在雷军重点推动的高端手机布局上，2020 年依靠小米 10 系列和小米 11 两代产品也初见成效，全年高端智能手机全球销量近 1000 万台。

3 月 29 日，小米也将推出小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 两款高端产品，这对于 2021 年小米的高端布局，至关重要。

芯片短缺拖累增长

财报显示，2020 年第四季度，小米总收入达到 705 亿元，同比增长 24.8%；经调整净利润达到 32 亿元，同比增长 36.7%。

值得注意的是，虽然第四季度营收仍旧实现了两位数的同比增长，但营收规模不及预期，分析师预估为 745.8 亿元；对比 2020 年第三季度，第四季度营收也出现了环比下滑。

分业务来看，问题主要出现在手机业务的增长上。

2020 年第四季度，小米智能手机收入达到 426 亿元，同比增长 38.4%；全球智能手机出货量为 4230 万台，同比增长 29.7%。虽然同比增长数据还不错，但与 2020 年第三季度相比，智能手机业务的收入和全球出货量均出现了环比下滑。

一方面，2020 年第三季度确实是比较特殊的时间点。在芯片断供的持续影响下，根据 Canalys 公布的数据，当季度华为出货量同比下降 23% 至 5170 万台；而小米则迎来红利期，当季度销量同比增长 45% 达到 4710 万台，也重新升至全球排名第三位。在手机业务增长的带动下，小米当季度手机业务收入、营收规模均创下历史新高。

小米总裁王翔在电话会议中指出，2020 年第四季度小米面临着比较大的芯片供应缺口，导致产品的上市与供应没有很好匹配；另外一个因素是，苹果在第四季度的表现很好，iPhone 12 系列热销，也对小米带来了一定的客观影响。

王翔透露，通过与核心供应商优化供给、提升效率，小米手机业务在 2021 年 1 月和 2 月都有了不错的增长，远超去年同期的水平。

实际上，芯片短缺不只是小米一家企业面临的困境，高通 CEO 近日就对此回应称，将努力克服，但仍需要时间。2021 年第一季度，也将是对各家手机厂商在供应链把控能力上的考验。

高端化进展如何？

自 Redmi 品牌拆分以来，Redmi 品牌承担起了稳固地盘的角色，而小米品牌则重点布局高端市场。

2020 年 11 月 19 日，小米官方宣布截至 2020 年 11 月 18 日 Redmi Note 系列在全球范围内销量已经突破 1.4 亿台。而财报显示，Redmi Note 9 自 2020 年 3 月发布后，到 12 月 31 日全球销量突破 3000 万台。

根据 Canlays 数据，2020 年第四季度全球智能手机出货量前十五款手机中，Redmi 有三款机型上榜。Redmi 品牌出货上量，为小米布局高端市场形成了良好的支撑。

财报显示，2020 年，包括小米 10 系列、小米 11 等在内的中国大陆定价在 3000 元或以上，及境外定价在 300 欧元或以上的高端智能手机全球销量近 1000 万台。其中，2020 年 12 月推出的小米 11，定价 3999 元起，发售 21 天内销量突破 100 万台。

从 ASP（平均售价）来看，小米智能手机 ASP 也实现稳步提升，第四季度同比增长 6.8%，2020 年同比增长 6.1%。整个 2020 年的四个季度，小米手机的 ASP 都保持在 1000 元以上，与前些年相比有着不小的改善。

实际上，除了双品牌战略的效果之外，华为在高端市场的缺位，也为小米提供了良好的外部环境。数据显示，小米 11 上市后首月的注册用户中，有超过 50% 的手机用户来自其他品牌。

3 月 29 日，小米还将举行发布会推出小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 两款高端产品，进一步发力高端赛道。

不过值得注意的是，高端红利并不是小米一家的机会。这两年，包括小米、OPPO、vivo、一加等厂商都在发力高端市场；甚至从华为拆分的荣耀，也喊出了推出超级旗舰冲击高端，对标华为、苹果、三星的口号。

不少分析师也预判，拆分后的荣耀将是小米不可忽视的对手。在华为体系中，荣耀就实现了对小米线上渠道的超越；拆分之后，荣耀继承华为的部分高端基因和技术，也将与小米分食华为空出的市场。

王翔则对此回应称，小米从 2010 年诞生以来就不缺竞争对手，小米会尊重、也会认真对待这些竞争对手。“把自己的事做好，做好我们自己的产品，增长就可以保证了。”他说。

在布局高端的重要支撑 —— 技术研发上，小米在 2020 年的投入也可圈可点。2020 年第四季度，小米研发投入达到 31 亿元，同比增长 37.9%，也创下上市以来的季度新高。雷军透露，2021 年小米研发投入将增长 30% 以上，预计超过 130 亿元。

手机之后的新引擎

2020 年，小米提出了“手机 XAIoT”的核心战略，加强手机与 AIoT 业务的协同。从 2020 年第四季度的情况来看，这一策略的效果也在显现。

截至 2020 年 12 月 31 日，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备数达 3.25 亿台（不包括智能手机及笔记本电脑），同比增长 38.0%；拥有 5 件及以上连接至小米 AIoT 平台的设备（不包括智能手机及笔记本电脑）的用户数达到 620 万，同比增长 52.9%。

2020 年第四季度，IoT 与生活消费产品部分的收入达到 211 亿元，同比增长 8.0%。这也是上市以来小米 IoT 业务季度收入首次超过 200 亿元的规模。小米在财报中表示，主要是由于扫地机器人、滑板车等 IoT 产品需求快速增长。

不过值得注意的是，智能电视及笔记本电脑的收入由 2019 年第四季度的 79 亿减少 10.1% 至 2020 年第四季度的 71 亿元，小米称主要是由于供应受限及笔记本电脑业务缺乏新产品所致。

王翔也坦言，2020 年第四季度的供应短缺，影响范围也涉及到了 IoT 产品。这就要求小米更加精准的定义产品和上市时间。

另外，华为在手机业务受困之下，也加大了在 IoT 业务上的布局。典型的代表就是华为推进的鸿蒙 OS 野心勃勃的落地计划。

华为消费者 BG 软件部总裁王成录曾在新浪科技风云榜上透露，华为的目标是在 2021 年，华为自有设备的装机量保守估计是 2 亿台，或者远超 2 亿台；更重要的是鸿蒙 OS 也会开放给第三方设备，保守的装机量会达到 1 亿台。这样加起来，在 2021 年鸿蒙 OS 富设备的硬件基础就有 3 到 4 亿台。

在鸿蒙 OS 的威胁之下，小米也在加强手机与 AIoT 设备之间的协同。比如推出的“小米妙享”功能，支持通话、音乐、视频在手机、音箱和电脑等设备间切换；发布的 MIUI12.5 系统推出 MIUI + 服务，实现手机和笔记本电脑的协作；小米还发布了基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台 Xiaomi Vela，打通碎片化的 IoT 应用，这也被认为是与鸿蒙 OS 对标。

周受资离职 卢伟冰重任在肩

在发布财报的同时，小米同时宣布了一系列人事变动。

其中，小米合伙人、高级副总裁、国际部总裁周受资辞职引发关注。周受资加入小米之初担任 CFO 一职，也是小米上市的重要操盘手；后来调任国际部总裁，还被晋升为合伙人。

王翔表示，周受资主要是因为个人原因离开公司，也与公司进行了沟通与交接。“由于整个集团的业务进入一个非常健康和稳步的发展阶段，我不认为受总的离职会对公司的业务产生任何影响，而且我们也有强有力的人才来带领这个团队。”

周受资也在个人微博上表示，加入字节跳动后，得以在离家 18 年之后，base 在自己的家乡新加坡。

周受资离职后，小米联合创始人、高级副总裁刘德接替其出任执行董事；国际部总裁一职则由卢伟冰接任。值得注意的是，此次调整之后，卢伟冰目前同时兼任 Redmi 品牌总经理、中国区总裁和国际部总裁，可谓重任在肩。

在加入小米之前，卢伟冰曾在天语和金立任职，并且负责过国际业务。此次同时兼任国际部总裁，一方面可以发挥其此前经验，另一方面也有利于在中国区和国际部两大市场之间一盘棋的统合指挥。

在中国区业务上，卢伟冰正在大力推进小米线下渠道的拓展，并提出了将小米之家覆盖到国内每一个县城的目标。数据显示，2020 年 12 月 31 日，小米中国大陆零售店的总数超过 3200 家，较 2020 年 9 月 30 日新增超过 1000 家；2021 年 1 月 9 日，小米甚至单日门店新增数量 1003 家，新开门店遍及全国 30 个省，覆盖 270 个县市。

不过他也并不是没有挑战。

扮演着固守基本盘角色的 Redmi 品牌目前正遭受着前所未有的激烈竞争，vivo 旗下的 iQOO、OPPO 背景的 realme 都来势汹汹，三个品牌可谓到了贴身肉搏的地步。

身兼数职的卢伟冰，能否在掌舵中国区、国际部业务的同时，又牢牢守住 Redmi 品牌这个小米的基本盘，会是个不小的考验。