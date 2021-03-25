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一加 9/Pro 首个更新 OxygenOS 11.2.1.1 发布：性能和相机改进

2021/3/25 10:14:53 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 25 日消息 一加科技已经发布了一加 9/Pro 手机的国行版和海外版，现在，在早期用户拿到这款智能手机之前，该公司开始向 OnePlus 9 和 OnePlus 9 Pro 推送一项重要更新。

IT之家获悉，此次更新版本号为 OxygenOS 11.2.1.1，增加了性能改进、蓝牙修复、系统稳定性改进等内容。此次更新还包括对相机的大量改进

下面是更新内容：

系统

  • 优化了充电稳定性。

  • 优化了通知栏的 UI 显示。

  • 修正了其他已知问题，提高了系统稳定性。

相机

  • 优化了视频拍摄的流畅性。

  • 优化了后置摄像头的噪点和白平衡问题。

  • 优化了后置摄像头的夜间亮度和高光控制。

  • 优化了专业模式的色彩表现。

蓝牙

  • 修正了蓝牙兼容性问题。

网络

  • 提高了远程通信功能的稳定性。

  • 提高了 WLAN 的传输性能和稳定性。

这是一个渐进式的推送，这意味着不是每个用户都会在第一天得到更新。但好消息是，由于一加将从后天也就是 3 月 26 日开始出货 OnePlus 9 系列，所以 OnePlus 9/ 9 Pro 早期用户很有可能在开机后就能获得更新。

如果你已经拿到了 OnePlus 9/ 9 Pro 海外版，你可以通过导航到设置 >系统 >系统更新来手动检查更新。但在安装更新之前，请注意：确保智能手机的电池电量高于 30%，并且可用的最小存储空间为 3GB。

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关键词：一加9 Pro一加9

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