部分用户吐槽：苹果 M1 Mac Mini 无法唤醒连接的显示器

IT之家 3 月 26 日消息 一些购买了 M1 Mac mini 的用户遇到了一个问题，那就是机器无法从睡眠中唤醒连接的第三方显示器。

这并不是一个影响所有 M1 Mac mini 用户的问题，但在 MacRumors 论坛和苹果支持社区上有很多用户投诉，可以追溯到 11 月 Mac mini 刚发布时。

MacRumors 读者 Mike 称：“我有一台新的 Mac Mini M1，16GB 内存，运行 Big Sur 11.2.3，每次电脑和屏幕进入睡眠状态时，电脑都无法唤醒屏幕。实际上，我在 Mini 唤醒后，屏幕上显示的是‘无信号’，所以严格来说，电脑唤醒了显示器，但却无法发送视频信号。屏幕是 34 英寸的 LG Ultrawide 4K Thunderbolt。我的 2018 年的 MacBook Pro 可以正常唤醒，所以显示器本身没有任何问题。我可以让 Mini 向显示器发送信号的唯一方法是拔掉并重新插入 Thunderbolt 电缆。有时会反复这样做。显然，这不是一个理想的解决方案。”

这个问题似乎影响了通过 Thunderbolt、HDMI 和 DisplayPort 适配器连接的各种显示器，但也有很多人完全没有问题。

目前还不清楚问题出在哪里，但苹果一直在研究一个 M1 Mac mini 显示器问题，该问题会导致连接到其中一台机器的显示器上出现奇怪的粉红色方块。

IT之家了解到，苹果已经意识到了这个问题，而且可能会有一个修复方案，在未来的更新中会解决。目前的一个解决方案可能是禁用使 Mac mini 进入睡眠状态的功能，但这并不理想。另一个解决方案是拔掉插头，然后重新插入 Mac mini 从睡眠中醒来后没有反应的显示器，但这也是一个不好的解决方案。目前似乎没有其他的解决方法。