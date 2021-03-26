折叠屏手机酝酿新花样，但内折设计已达成共识

折叠屏手机目前已经成为了智能手机中的一种固定形态，通过竖折的方式，在展开后成为一台平板电脑，或通过横折的方式，让手机拥有更小巧的面积。在现有这两种形态的情况下，本周又有一种新的折叠形态浮出了水面。

折叠屏手机酝酿新花样

据 NIKKEI Asia 的消息，三星正在研发一款双折叠屏手机，最快有望在今年年底面世。所谓的双折叠屏手机，依旧采用竖折的方式，但有两个折叠铰链，手机屏幕如同一个双开页的贺卡。

此前，三星已经获得了双折叠、三折叠这两种暂未面世的折叠屏手机形态的专利。此次消息的流出，意味着双折叠屏手机即将从概念变为商用产品。

据悉，双折叠屏手机的屏幕在展开后比例可以达到 16:9 或 18:9，消费者可以在这部手机的内屏中获得更好的视觉体验，同时也更利于进行多窗口操作。而 Google 的 Android 系统也会在新版本中针对折叠屏手机，推出更多针对多窗口功能的新特性。

根据流出的产品图片来看，这款机型的正面左半边拥有四颗摄像头，右半边为类似于目前 Galaxy Fold 2 正面的屏幕。

竖折、横折形式已固定

实际上，自折叠屏手机面世以来，手机厂商们对于它的折叠形态在初期无疑有着一段摸索的过程。

竖折的方式无疑是最先被大家所选中的，这种类似于书本的折叠方式，也符合消费者以往在其它日常用品上的使用方式。三星 Galaxy Fold、华为 Mate X 均采用了竖折的方式，并且也是最先推向市场的折叠屏手机。不过三星 Galaxy Fold 采用了内折的方式，华为 Mate X 采用了外折的方式。

摩托罗拉在折叠屏手机的元年年末另辟蹊径，采用了横折的方式复活了其下经典的 RAZR 系列，该产品率先在业界采用横向折叠的方式，将手机日常携带中的面积直接缩减了近一半。几个月后，三星也推出了采用横折方式的折叠屏手机 Galaxy Flip，设计理念与摩托罗拉 RAZR 类似。而在 2020 年，这两款机型也均推出了相应的 5G 版本，不过在外观的设计上改动不大。

至此，折叠屏手机已经基本确定为两种形态，一种通过竖折的方式，在展开后为消费者提供更大的视野空间，但机身在整体便携性上存在不足，更像是一台披着手机外衣的平板电脑类产品；另一种通过横折的方式，极大提升了智能手机的日常便携性，同时在展开后也能提供一块在同级别产品中较大的屏幕，不过这类产品更适合智能手机的轻度用户，尤其对于重度用户来说，使用中频繁的开折屏幕极大影响了操作效率。

有一点或已达共识

不过，无论是即将到来的双折叠屏手机，还是已经在形式上基本固定的竖折或横折方式的折叠屏手机，手机厂商在设计上有一点仿佛已经达成共识，那就是内折，在目前的技术条件下，一定要将相对脆弱的折叠屏在日常携带中保护于机身的内部。

目前市场上一机难求的华为 Mate X2 已经不再延续该系列产品此前的外折设计，改为采用内折的方式，内部拥有一块 8 英寸的屏幕，同时在机身正面再配备一块与目前多数智能手机类似的 6.45 英寸全面屏。

无疑，目前所有主流折叠屏手机已经开始均采用内折的方式，并且即便是横折方式的机型，也会在外部再配备一块可以实现快捷操作的屏幕。

手机厂商们普遍采用这样的设计无疑与可折叠屏幕自身保护能力不足有关。从折叠屏手机厂商的产品促销页面中也不难发现，对于自家的保修及无理由换屏也均明确在购机权益之中。与此同时，也均会提醒消费者不要揭下内屏的贴膜，避免用指甲或尖锐物体插入屏幕或边框结合部位，甚至有的品牌还会提醒用户不要自行贴膜。

显然，可折叠屏幕本身可能还并未对外折的形态做好准备，用惯了采用玻璃材质屏幕的消费者，对于所谓的柔性玻璃其实也依旧在操作中会感觉到有些不适应。也许有一天，外折方式的折叠屏手机会重新回归，也许那一天也是折叠屏手机能够真正解决当下诸多痛点的时候。