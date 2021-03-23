3 月 26 日抽签 + 抢购，华为 Mate X2 折叠屏尊享会员专属预约通道开启

IT之家 3 月 23 日消息 据华为终端官方发布，华为 Mate X2 | 会员专属预约通道已开启（点此链接）。海报显示，华为尊享会员可登记预约，并可参与抽签 + 抢购。

信息登记：3 月 22 日 (10:30:00) ~ 3 月 23 日 (23:59:59)每位参与本次活动的会员，请凭借华为会员帐号绑定的有效电话号码和用户昵称根据相关提示完成信息登记。

预约时间 : 3 月 24 日 (10:30:00~ 23:59:59)登记成功后可进行预约，用户需通过安全验证，若验证失败次数达到 3 次及以上，请按系统提示操作 ; 若验证失败次数达到上限，则在本周内不允许继续预约。

开售时间：3 月 26 日 (10:30:00 ~ 23:59:59 )华为会员专属购买通道开启，可进入本页面查询中签结果，成功中签的用户可参与专场抢购 , 逾期通道关闭 , 预约资格自动失效。

2月22日晚，华为正式发布了 Mate X2 全新折叠屏手机。这款手机由此前 Mate Xs 的外折叠模式改为向内折叠，搭载全新的双螺旋水滴铰链，使得屏幕能够弧形收纳，避免硬折叠。Mate X2 搭载 8:7.1 柔性内屏，上覆截止目前业界首发磁控纳米光学膜，降低屏幕反光率。华为 Mate X2 搭载 8GB 内存，其中 256GB 售价 17999 元，512GB 售价 18999 元。

IT之家了解到，华为 Mate X2 搭载 5nm 制程工艺的麒麟 9000 芯片，8 核 CPU 主频最高 3.13GHz。芯片配备 24 核 GPU，图像处理能力显著提升。麒麟 9000 芯片支持 5G 超级上行、5G 载波聚合功能，同时支持 WiFi 6+。

这款手机搭载徕卡四摄，主摄 5000 万超感知摄像头具备 1/1.28 英寸 RYYB 传感器，支持 OIS 防抖；此外还具备 10 倍光学变焦、800 万像素潜望镜摄像头，有着 100 倍数字变焦能力。手机超广角摄像头为 1600 万像素、f/2.2 光圈；3 倍长焦摄像头 1200 万像素，光圈 f/2.4，支持光学防抖。

华为 Mate X2 采用内外双屏设计，均支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 广色域。其中 8 英寸折叠柔性内屏拥有 2480×2200 超高分辨率、412ppi 像素密度。内屏具备磁控纳米光学膜，能够将反射率降低至 1.5% 以下。此外，内屏还具备 180Hz 触控采样率。

手机外屏尺寸为 6.45 英寸，2700×1160 分辨率，像素密度达到了 456 ppi，触控采样率提升至 240Hz。

有了折叠大屏，华为 Mate X2 可以支持一个 App 打开两个窗口，同时对大量 App 进行适配。在用户观看直播时，右侧屏幕可自动展现商品展示页面。针对办公用途，两边窗口可打开两份文档、PPT 同时进行比较和编辑。

IT之家了解到，手机具备上下超薄双扬声器，采用了碳纤维球顶振膜，高音清亮、低频浑厚，同时有着音效算法加成。手机搭载 4500mAh 电池，支持最高 55W 有线快充。

苏宁易购购买：华为 Mate X2