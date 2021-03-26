创维集团 2020 年营收 400.93 亿元 同比增长 7.6%

IT之家3月26日消息 创维集团（00751.HK）昨日发布了 2020 年财报。报告显示，创维集团 2020 年营收 400.93 亿元人民币，其中 61.3% 为在大陆所得。相比 2019 年 372.77 亿元的人民币增长 7.6%。集团毛利额 71.64 亿元，毛利率为 17.9%；未扣除及已扣除不具控制力权益之本期未经审核利润额分别为人民币 21.80 亿元及人民币 18.35 亿元。

年报中还显示，来自海外市场的营业额为 155.10 亿元人民币，营收贡献为 38.7%，较去年增长 42.39 亿元人民币，增长率达 37.6%。具体来看，创维集团多媒体业务的营业额为 245.71 亿元人民币，较去年同期的人民币 215.05 亿元增加人民币 30.66 亿元，同比增长 14.3%。酷开系统的互联网增值服务收入录得人民币 10.56 亿元，较去年同期的人民币 8.26 亿元大幅度增加人民币 2.30 亿元，同比增长 27.8%。

IT之家获悉，创维集团 2020 年的研发费用为 18.65 亿元，相比 19 年变化不大。创维表示，2021 年将继续借助 5G、人工智能等技术，加快推出 5G + 超清彩电产品，以及 OLED 大屏彩电、智能变频冰、洗、空以及厨电等新产品。同时加快智能系统布局，提供优质的智能家居解决方案。