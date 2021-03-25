加密货币交易所 Coinbase 上市在即，被曝客户支持服务不到位

北京时间 3 月 25 日上午消息，据报道，美国加密货币交易所 Coinbase 正在为上市做准备，但据《纽约时报》报道，Coinbase 平台仍然有很多问题，比如客户如果碰到资金问题、账户被黑或者被锁定想寻求支持，Coinbase 有时不能及时响应。

很多人认为，投资加密货币选择 Coinbase 平台更安全，但《纽约时报》的文章却认为：那些碰到问题的用户往往被忽视。

文章称，有些客户账户内的资金被窃取，或者账户被锁定，他们想与 Coinbase 工作人员联系，但总是困难重重。Coinbase 客户体验副总裁回应称，公司面临 “独特的客户体验挑战”，因为加密货币交易一直在进行，最近的需求越来越高。

Coinbase 遭遇信用危机早并非这一两天才出现，以前就出现过类似情况了。2014 年一些客户的账户被黑客入侵，而当时 Coinbase 的操作让很多人失望。

Coinbase 告诉《纽约时报》，当客户寻求帮助时，团队会派真人提供支持，最近几个月 Coinbase 支持团队增加了 2000 名员工。1 月，Coinbase 向公众承诺，将会提供更快、更优的客户支持服务。

文章还表示，如果 Coinbase 想上市，就应该努力帮助用户，如果客户觉得 Coinbase 不值得信任，他们就会寻找替代平台。一位金融犯罪专家接受采访时表示，上市之后 Coinbase 应该加强监管，提高能见度。