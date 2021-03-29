陈睿：中国互联网竞争激烈、无底线，但 B 站会走正路

“十年之后，没有人会记得哔哩哔哩的股票在第一天是涨还是跌。”3 月 29 日，哔哩哔哩在港股上市破发后，B 站董事长兼首席执行官陈睿说道。

3 月 29 日，B 站以每股 808 港元的发行价，共计发行 2500 万股公司 Z 类普通股，募集资金净额约 198.7 亿港元（行使超额配股权前），B 站开盘价报 790 港元，较 808 港元发行价下跌 2.23%，总市值约 3000 亿港元。

上市仪式上，B 站 CEO 陈睿发表演讲，他表示，此次港交所上市，既是 B 站的里程碑，也是新的起点。在随后的媒体群访上，陈睿就外界关心的很多问题进行了回答。

怎么看待开盘破发？

B 站 CEO 陈睿表示，808 港元是在 IPO 前好几天定价的，结果遇到了黑天鹅事件，这几天中概股遇到了史上最大跌幅，觉得能顺利上市就行了。与此同时，他表示自己对 B 站很有信心，对 B 站长期的股价也很有信心。

与此同时，陈睿回顾到三年前 B 站在美国 IPO 时也遇到破发，当时他就表示，他坚信十年之后没人记得 B 站这天的涨跌，只会记得 B 站是一家快速发展的公司。

李旎则表示，B 站这家公司是没看股价的习惯，比较注重长期主意，短期的波动对于 B 站来讲是没影响。

如何面对抖音快手等短视频平台的竞争？

陈睿表示，视频化是一场巨大的浪潮，未来每个中国用户都是视频用户，这是一个非常大的增量的市场，消费视频的数量和时长都会有非常大的增长，面对这么大的增量市场，只要头部平台做好自己的事情都会有发展的机会的。

李旎表示，B 站是以 PUGV 为主导的平台，模型是不同于其他平台的，这种内容生态在中国互联网市场是非常独特的，因此 B 站的文化和社区壁垒还是很高的，只要生态足够发展，是能把创作者和用户吸引过来。

怎么看待 SEC 此前通过的《外国公司问责法案》最终修正案？

陈睿表示，三年前 B 站在美国上市时，是坚信美国市场是开放的市场。他希望未来美国市场能保持开放，这样才能有竞争力，而对于 SEC 法案他们也在密切地关注和研究。

怎么看待 B 站游戏占比逐渐减小

陈睿表示，B 站的游戏增长其实是不慢的，而且已经趋向稳定，占比下降是因为 B 站的其他营收增长变快了，广告等业务都在在增长期，B 站是一种多元化的增长模型，希望用内容吸引用户来消费。

李旎用建设城市来比喻 B 站发展。她认为，B 站在建设年轻人喜欢的城市这些年轻人可以在这里吃喝玩乐，安居乐业。

此前，陈睿在业绩电话会议中表示，未来三年用户增长目标是，2023 年内 MAU 做到 4 个亿，这个能实现吗？

陈睿认为，视频化是未来的浪潮和趋势，视频市场也是个增量市场，这种情况下 2023 年 MAU 做到 4 亿是合理的。B 站在 PUGC 领域是绝对的领先，且没对手的，B 站覆盖了很多赛道，为用户增长提供了足够的空间，而且中国 85 后有 4.5 个亿人群，B 站绝大部分的用户正是 85 后，他们不仅有很好的审美也有很强的消费能力，未来 B 站上这些丰富的品类，将吸引更多优质用户进入 B 站。

李旎表示，B 站未来还会积极的进行市场和渠道投放的策略，因为这是用户增长的扩大器，二用户留存率也会变的更强。

三年后，回到港股上市，有什么感受？

陈睿认为自己是一个很佛系很有使命感的一个人，很多用户在 B 站找到了乐园，很多 UP 主找到了人生，这对于他来说是是人生中重要的一件事。他透露自己去年一年在 B 站上看了 500 个小时，而他自己也会在 B 站分享很多东西，无论上不上市，自己做 B 站都很有趣开心，当然上市也是对股东负责。

破圈对 B 站意味着什么？

李旎表示，过去很长一段时间，B 站都在聚焦内容生态，因为足够的内容才满足足够多的用户，并没有做太多的市场行为，这也导致一万个人心中有一万个 B 站 ，之前自己一直很苦恼用什么方式让大家知道 “什么是 B 站？”，最后决定用内容截面来告诉外界这个答案，不过 B 站未来还是聚焦在生态建设上，2021 年将做出更多的内容。

怎么看待未来五年 B 站的挑战？

“我在行业里干了 20 年，更多的是看到劣币驱逐良币，但 B 站还是要按照自己认为的正确的路走下去。”不过他表示，至于企业能不能存活下来，是要用实力来证明的，“虽然中国互联网的竞争是极其激烈和无底线的，坚持做正确事情的网站能否坚持下来是最大的挑战”。