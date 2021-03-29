IDC：中国区块链市场支出持续增长， 2024 年有望突破 25 亿美元

3 月 29 日消息 IDC 近日发布了《2021 年 V1 全球区块链支出指南》，从技术、行业、应用场景等多个视角发掘未来五年全球区块链市场中的潜在机会，同时总结了过去一年的市场发展情况。IDC 预测，2024 年全球区块链市场将达到 189.5 亿美元，五年预测期内（2020-2024）实现约 48.0% 的复合增长率。

在疫情被有效遏制及政策支持的双重利好下，IDC 对中国区块链未来五年的市场发展趋势持相对乐观态度。IDC 预测，中国区块链市场规模有望在 2024 年突破 25 亿美元，五年预测数据与上期相比整体上调 5%-10% 左右，基本恢复至疫情前水平。最新预测显示，中国区块链市场规模五年年均复合增长率（CAGR）将达到 54.6%，增速位列全球第一，且市场规模（作为单体国家）有望在五年预测期内保持全球第二。

以技术架构为基准，IDC 将区块链支出划分为硬件、软件以及服务三层。区块链技术在中国仍处于发展初期，主要通过项目交付的形式落地，支出因此大量流向服务市场。另一方面，区块链平台（BASS）的稳步发展带动了围绕软件产生的相关支出，软件支出规模有望实现 58.5% 的年均复合增长率。IDC 预测，服务和软件支出仍将在中国区块链市场中扮演主导角色，而中国市场未来五年软件和硬件市场比重将有所提升。

在行业维度的基础上，IDC《全球区块链支出指南》进一步囊括了目前具有代表性的 18 个主要区块链应用场景，并根据市场动态持续进行场景更新。IDC 预测，区块链技术将被广泛应用于诸如贸易金融、身份管理等涉及多个行业的场景当中。就贸易金融而言，中国市场整体支出规模有望在 2024 年突破 3 亿美元。