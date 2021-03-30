高通反垄断案正式结案，美 FTC 放弃上诉至最高法院

IT之家3月30日消息 据彭博社消息，美国联邦贸易委员会（FTC）正式放弃对于高通公司的上诉。该机构曾于 2017 年指控高通滥用其在智能手机芯片市场的主导地位，在初审中胜诉，但旧金山联邦上诉法院由三名法官组成的小组推翻了这一裁决，表示重新考虑。

FTC 起诉高通公司的原因是，高通公司尽管大部分的收入来自芯片销售，但是其大部分利润来源于其拥有的数千项专利的授权，向手机制造商收取过高的授权费。

FTC 周一表示，不会寻求最高法院对联邦上诉法院的裁决进行复审，这标志着长达四年的反垄断诉讼正式结束。

美国联邦贸易委员会代理主席 Rebecca Kelly Slaughter 在一份声明中表示，尽管她同意初审法院对于高通违反反垄断法的裁决，但在试图推翻上诉法院的裁决时面临很大阻力。她表示，“现在 FTC 和其它执法机构比任何时候都需要大胆地执行反垄断法，以防范头部公司滥用其市场地位，这包括高科技市场和知识产权市场。”

IT之家了解到，FTC 此前也起诉 Facebook 公司涉嫌垄断，试图分拆该公司（因为其收购了 Instagram、WhatsApp、Snapchat、Oculus 等众多科技公司）；也起诉过谷歌母公司 Alphabet。