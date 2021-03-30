首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

高通反垄断案正式结案，美 FTC 放弃上诉至最高法院

2021/3/30 7:01:06 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家3月30日消息 据彭博社消息，美国联邦贸易委员会（FTC）正式放弃对于高通公司的上诉。该机构曾于 2017 年指控高通滥用其在智能手机芯片市场的主导地位，在初审中胜诉，但旧金山联邦上诉法院由三名法官组成的小组推翻了这一裁决，表示重新考虑。

FTC 起诉高通公司的原因是，高通公司尽管大部分的收入来自芯片销售，但是其大部分利润来源于其拥有的数千项专利的授权向手机制造商收取过高的授权费

FTC 周一表示，不会寻求最高法院对联邦上诉法院的裁决进行复审，这标志着长达四年的反垄断诉讼正式结束。

美国联邦贸易委员会代理主席 Rebecca Kelly Slaughter 在一份声明中表示，尽管她同意初审法院对于高通违反反垄断法的裁决，但在试图推翻上诉法院的裁决时面临很大阻力。她表示，“现在 FTC 和其它执法机构比任何时候都需要大胆地执行反垄断法，以防范头部公司滥用其市场地位，这包括高科技市场和知识产权市场。”

IT之家了解到，FTC 此前也起诉 Facebook 公司涉嫌垄断，试图分拆该公司（因为其收购了 Instagram、WhatsApp、Snapchat、Oculus 等众多科技公司）；也起诉过谷歌母公司 Alphabet。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：高通垄断

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用