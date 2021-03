乔布斯曾警告亚马逊创始人贝索斯，iTunes 将扼杀 CD 销量

IT之家 3 月 30 日消息 苹果公司联合创始人乔布斯曾经向亚马逊 CEO 杰夫 - 贝索斯吹嘘,苹果创造了有史以来最伟大的 Windows 软件。随后,乔布斯委婉地表示,这款软件可能会扼杀亚马逊的一个主要收入来源。

乔布斯指的是苹果在 2003 年 10 月推出的 iTunes for Windows(乔布斯后来称其相当于 “给地狱里的某人一杯冰水”)。这个轶事来自一本新书,名为《向后工作:来自亚马逊内部的见解、故事和秘密(Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets From Inside Amazon)》,该书是由亚马逊员工科林 - 布莱尔和比尔 - 卡尔撰写的,他们都是在上世纪 90 年代末加入公司的。

在书中,作者讲述了 2003 年秋天的一次会议,贝索斯、布莱尔和迭戈 - 皮亚森特尼(一位跳槽到亚马逊的前苹果副总裁),从西雅图前往库比蒂诺与乔布斯会面。

书中写到,“乔布斯和另一名苹果员工迎接我们,然后把我们带进一间不起眼的会议室,里面有一台 Windows 电脑和两盘外卖寿司。我们就音乐产业的状况进行了非正式的讨论(注:这是苹果推出 iTunes 后不久的事),同时对寿司拼盘进行了一些严重的破坏,因为已经过了晚餐时间。在用餐巾纸擦了擦嘴之后,乔布斯开始讨论会议的真正目的,并宣布苹果刚刚完成了他们的第一个 Windows 应用的打造。他平静而自信地告诉我们,尽管这是苹果第一次尝试为 Windows 打造应用,但他认为这是任何人打造的最好的 Windows 应用。”

在当时,iTunes 在 Windows 上是个大新闻。在此之前,PC 用户通过运行一家名为 MusicMatch 的公司制作的软件来使用 Windows 机器上的 iPod。但乔布斯的性格是希望尽可能多地控制用户体验。这意味着将 iTunes 移植到 Windows 上,也意味着重新谈判苹果与音乐厂牌的交易。

IT之家了解到,乔布斯给贝索斯偷偷演示 iTunes for Windows,或许是因为两人之前有过合作。早在 1999 年,亚马逊就推出了革命性的一键支付功能。乔布斯很喜欢,直接打电话给亚马逊,以 100 万美元的价格授权给苹果。换句话说,两人算是有了合作关系。

但在演示结束后,乔布斯对贝索斯说了一句话,可以从几个方面来理解。“亚马逊有相当大的机会成为最后一个购买 CD 的地方,”乔布斯说,“这项业务将是高利润的,但规模很小。你将能够为 CD 收取溢价,因为它们会很难找到。”

当时,亚马逊卖了很多 CD,因为它们体积小,容易邮寄。因此,乔布斯的这番话对亚马逊来说,并不是真正的商业主张,而是在说。我们正在摧毁你的大部分业务。

该书的作者认为,乔布斯可能是想激怒贝索斯。另外,也可能是 “试图通过冲动的行为来怂恿杰夫做出一个错误的商业决定”。这可能导致贝索斯立即推出一个构思不周的 iTunes 竞争对手。

最终,贝索斯保持了冷静,但该书作者认为,这可能是让贝索斯意识到一些产品的实体销售很可能会消失的关键一步。

不久之后,亚马逊推出了 Kindle,加大了对云计算的投资,并采取了其他措施,减少了对图书和 CD 等实体媒体的依赖。