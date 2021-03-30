长沙坠车事件后续，货拉拉：正式上线行程位置保护，升级逾期订单预警和安全中心功能

IT之家3月30日消息 今日上午，货拉拉公布了《关于长沙坠车事件的整改和反思》，称继 3 月 11 日上线行程录音、开始安装 “安心拉”智能行驶记录仪后，其正式上线行程位置保护、升级逾期订单预警和安全中心功能。

货拉拉表示，此次全面升级了 “安全中心”。在跟车及搬家订单场景中，“安全中心”开启录音保护、位置保护、紧急联系人、号码保护、行程分享等功能。如用户在夜间（20:00 - 次日 6:00）跟车，则必须填写紧急联系人或跟车人信息，用户可将进行中的订单行程分享给紧急联系人，也可分享给亲友，点击行程链接便可查看实时车辆位置。

▲ 货拉拉用户端 App 安全功能示意图

货拉拉提到，用户如遇到危险或突发情况，在进行中的订单操作页面可直接一键报警，也可在 “客服中心”页面直接拨打安全专线。用户报警后，安全专线客服在 10 分钟内回电介入，同时紧急联系人也将收到短信提醒，由安全专线客服、安全部工作人员组成的团队将保持 7×24 小时待命。

此外，货拉拉还在跟车订单场景中上线了 “行程位置保护”功能。行程中的车辆一旦出现夜间高危偏航、夜间高危异常停留等情况，“安全中心”悬浮框将由蓝色变成红色预警状态并发送预警消息，同时安全专线客服将及时介入。如果订单出现逾期情况，货拉拉预警系统也做出相应的干预措施，一旦触发高风险级别预警，客服人工介入处理。

IT之家了解到，货拉拉创始人兼 CEO 周胜馥发布内部信称，今年年底，“安心拉”智能行驶记录仪将覆盖货拉拉 50% 以上订单，同时，在搬家订单日均超过 1000 单的城市将做到跟车订单 100% 覆盖。未来 2 年在安全方面投入将超过 6 亿元。