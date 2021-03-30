雷军：小米 11 Pro/Ultra 的 GN2 相机模组太夸张，居然和 iPhone 12/mini 一样厚

IT之家 3 月 30 日消息 在小米春季发布会（上）中，小米正式推出了小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 机型，前者雷军称之为 “安卓机皇”，后者为“安卓之光”。

今天上午，小米 CEO 雷军表示，小米 11 Pro/Ultra 搭载的 GN2 相机模组太夸张了，居然和 iPhone 12 一样厚。（IT之家备注：iPhone 12/mini 厚度为 7.4mm）小米 11 Pro 整机为 8.53mm 厚，电池高达 5000mAh。真心辛苦小米工程师们。

图片中显示，GN2 相机模组比 iPhone 12 mini 还厚。

IT之家获悉，小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底 ，50MP 每颗像素都达到 1.4μm，融合后更是前所未有的 2.8μm。全球首发 Dual PD Pro，全像素全向 8 核对焦，全场景秒对焦，及双原生 ISO Fusion 超高动态范围。搭载 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦与光学防抖；1300 万像素超广角镜头；主摄支持 8K 电影相机；支持 1920fps 视频拍摄。

在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 依然拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF。