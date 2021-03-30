iQOO 7 荣获 2021 红点设计大奖，即日起全面现货售卖

IT之家3月30日消息 根据官方消息，iQOO 7 手机已经荣获 2021 红点设计大奖。这款手机采用 AG 玻璃打造，经过 58 道工序打磨而成，“黑境”款有着纳米级光刻纹理处理，具备立体观感，并且手感舒适。

德国的红点设计大奖诞生于 1955 年，是全球最有影响力的工业设计竞赛之一，堪称设计界的 “奥斯卡”。除了 “黑境”，iQOO 7 提供传奇版、潜蓝配色。黑境版后盖的两层玻璃中间采用 “光刻透镜纹”工艺，光刻机雕刻出浅浅的内凹弧形，弧形内又具有打印出来的 7 道纹理。

传奇版后盖 AG 玻璃采用局部立体斜纹工艺，具有宝马汽车标志性三色条纹。

“潜蓝”后盖膜片中镀上银色层叠反射，具有磨砂质感。三种机型后盖设计和工艺均不同。

根据 iQOO 品牌产品经理宋紫薇消息，即日起搭载骁龙 888 芯片的 iQOO 7 手机将全面现货售卖，无需预约。

iQOO 7 手机于 2021 年 1 月 11 日发布，手机专为电竞设计，搭载骁龙 888，支持全感操控特性提高游戏体验，支持 120W 快充。手机配备 4800 万像素主摄，支持 OIS 光学防抖；同时具备等效 50mm 焦距长焦人像镜头，以及 1300 万像素超广角微距镜头。这款手机主摄支持像素位移拍摄功能，可以得到更加清晰的画面。

iQOO 7 手机配备 6.62 英寸 AMOLED 全面屏，105% NTSC 色域，具有 120Hz 刷新率、300Hz 触控报点率以及 1000Hz 瞬时采样率。手机还具备压感传感器、双路线性马达、立体声双扬声器，为《王者荣耀》KPL 官方比赛用机。

这款手机 8GB+128GB 售价 3798 元，12GB+256GB 售价 4198 元。IT之家了解到，目前该机型所有配色均在京东有现货购买。