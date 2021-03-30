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AMD 发布 21.3.2 Beta 显卡驱动更新：支持《尘埃 5》光追，修复新显卡 Bug

2021/3/30 14:23:58 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月30日消息 AMD 于 3 月发布了 Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 显卡驱动更新，适配了最新的 RX 6700 XT 显卡。今日 AMD 又发布了 21.3.2 Beta 版驱动，修复了一些 Bug，为一些游戏提供了支持。

以下为更新日志：

为射击游戏《Outriders》、《邪恶天才 2》（Evil Genius 2: World Domination）提供支持，并支持在《尘埃 5》开启 DirectX 光追功能。

修复的问题：

  • 修复了 Radeon RX 6700 系列显卡在使用 AMD 或第三方工具监测时，GPU 频率不准确的问题。

  • 解决了游戏《叛变：沙漠风暴》在使用 RX 6000 系列显卡运行时阴影显示错误的 Bug。

  • 修复了连接多个显示器时，将其中一台外接显示器通电，Windows 首选屏幕桌面分辨率自动改变的问题。

  • 在使用 AMD 显卡烤机工具时，窗口缩小后开始和结束按钮可能会隐藏，该问题已经解决。

  • 修复了 RX 6000 系列显卡在开启 FreeSync 使用某些无边框屏幕时，发生的黑屏问题。

IT之家了解到，本次更新尚未解决所有故障，还有 RX Vega、RX 400、500 系列显卡的一些 Bug 将在后续更新得到解决。

支持的显卡列表：

AMD 21.3.2 Beta 版显卡驱动下载链接：点击打开

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关键词：AMD显卡驱动

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