AMD 发布 21.3.2 Beta 显卡驱动更新：支持《尘埃 5》光追，修复新显卡 Bug

IT之家3月30日消息 AMD 于 3 月发布了 Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 显卡驱动更新，适配了最新的 RX 6700 XT 显卡。今日 AMD 又发布了 21.3.2 Beta 版驱动，修复了一些 Bug，为一些游戏提供了支持。

以下为更新日志：

为射击游戏《Outriders》、《邪恶天才 2》（Evil Genius 2: World Domination）提供支持，并支持在《尘埃 5》开启 DirectX 光追功能。

修复的问题：

修复了 Radeon RX 6700 系列显卡在使用 AMD 或第三方工具监测时，GPU 频率不准确的问题。

解决了游戏《叛变：沙漠风暴》在使用 RX 6000 系列显卡运行时阴影显示错误的 Bug。

修复了连接多个显示器时，将其中一台外接显示器通电，Windows 首选屏幕桌面分辨率自动改变的问题。

在使用 AMD 显卡烤机工具时，窗口缩小后开始和结束按钮可能会隐藏，该问题已经解决。

修复了 RX 6000 系列显卡在开启 FreeSync 使用某些无边框屏幕时，发生的黑屏问题。

IT之家了解到，本次更新尚未解决所有故障，还有 RX Vega、RX 400、500 系列显卡的一些 Bug 将在后续更新得到解决。

支持的显卡列表：

AMD 21.3.2 Beta 版显卡驱动下载链接：点击打开