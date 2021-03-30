国外开发者发明智能背包：用 AI 让视障人士 “看见”世界

人工智能（AI）开发者 Jagadish K. Mahendran 和他的团队设计了一款由人工智能驱动的语音激活的背包，可以帮助视障人士导航和感知路途。

这款背包可以帮助探测一些常见的路障，例如交通信号灯、悬挂的障碍物、人形横道、移动的物体和上下坡，这些探测的计算都在一款低功耗的交互式设备上运行。

▲ AI 背包帮助视障人士导航和感知路途

Jagadish K. Mahendran 表示：“去年，我遇到了一位有视觉障碍的朋友，然后我发现讽刺的是，当我一直在训练机器人能够看东西的时候，反而有很多人是看不见的并且是需要帮助的。这激发了我建立这个视觉辅助系统，利用的是英特尔技术的 OpenCV 的人工智能工具包（OAK-D）”。

根据世界卫生组织估计全球有 2.85 亿视障人士。同时，帮助他们出行的视觉辅助系统目前却很有限，从基于全球定位系统（GPS）的语音辅助智能手机应用程序到搭载摄像头的智能拐杖，这些可用于视障人士的设备和系统不仅非常有限，还很缺乏深度感知能力，而这项功能对于视障人士独立出行非常必要。

▲ Jagadish K. Mahendran 为他的人工智能驱动的声控背包做模型，该背包可以帮助视障人士导航和感知周围的世界。

工作原理：

这个系统位于一个小巧的背包内，其中包含一个主机计算装置，就像一个笔记本电脑。摄像头隐藏在马甲外套中，一个口袋大小的电池包放在腰包中，能够提供使用大约 8 个小时的电力。一个 Luxonis OAK-D 空间人工智能摄像头可以黏贴在马甲或腰包上，然后连接到背包中的计算装置。马甲上有三个放置 OAK-D 摄像头的小孔，而摄像头则位于马甲内侧。

▲ 背包装置

Luxonis 创始人兼首席执行官 Brandon Gilles 表示：“Luxonis 的使命是使工程师能够开发出对人们有意义的东西，也帮助他们快速利用英特尔的人工智能技术。非常高兴看到有人在如此短的时间内利用 OAK-D 开发出人工智能动力背包这样的非凡设备。”

▲ 穿戴装置

这个 OAK-D 装置是一个强大的多功能人工智能设备，采用英特尔 Movidius VPU 和英特尔 OpenVINO™工具包进行芯片上的边缘人工智能推理。它能够运行先进的神经网络，同时提供加速计算机视觉功能和来自其立体象对的实时深度图，以及一个 4K 摄像头的颜色信息。

借助一个蓝牙耳机，用户可以通过语音指令使用该系统，而该系统也会以语音给出回应。在用户四处走动时，该系统会以语音方式告知有关常见障碍物的信息，包括信号灯、树枝和行人。它还能提醒前面有交叉路口、路缘、楼梯和入口等。